Mladi Dalmatinac sagradio kuću s bazenom, otkrio troškove i odakle mu novac: 'Nisam tatin sin'

Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/pixsell

Prema procjenama agencija, kuća s bazenom mogla bi donositi od 43.000 do 52.000 eura neto po sezoni, što bi značilo povrat investicije za devet do 11 godina

26.8.2025.
12:49
danas.hr
Jedan mladi Dalmatinac na Redditu je podijelio detaljan troškovnik gradnje kuće na Jadranu, istaknuvši kako je projekt bio financijski i psihički iscrpljujuć. Njegova priča o gradnji kuće i prvim zaradama brzo je privukla pažnju – u manje od 24 sata skupila je stotine lajkova i komentara.

Kao tinejdžer krenuo je s društvenim mrežama, SEO-om i blogovima o gamingu. Nakon što je u prvoj godini potrošio 25.000 eura bez rezultata, stigla je prva zarada od 52 eura. Godinu kasnije prihod mu je u jednom mjesecu dosegnuo gotovo 25.000 eura, a blog je na kraju prodao strancima. Umjesto da sav novac potroši, odlučio ga je uložiti u kuću za odmor.

Na parceli od 1200 četvornih metara, između Zadra i Omiša, izgradio dvije kuće – jednu od 265 i drugu od 64 m2 te bazen površine 32 m2. Imao je budžet od 350.000 eura, no stvarni trošak bio je između 450.000 i 500.000 eura. Gradio je tradicionalno, s blokovima, dozvolu je čekao osam mjeseci, a izgradnja je, kaže, trajala 14 mjeseci od temelja do svega. 

Moje iskustvo sa gradnjom kuće za odmor u Dalmaciji
byu/8kappa incroatia

Isplanirati svaku sitnicu'

"Prije nego sam uopće počeo kopati, bilo mi je jasno da će svaka sitnica koja se ne isplanira doći glave budžetu. I stvarno, svaka ponuda ti šeta kao da je na pazaru – ovisi koga pitaš i kakav mu je dan. Zato sam išao ono što bih rekao "po starinski", tri ili četiri ponude minimalno, pa tek onda odluka. Jednostavno nema druge, jer jednom kad uđeš u radove, više se nemaš gdje vrtiti – prihvati i plaćaj", napisao je na Redditu.

Samo gruba gradnja stajala ge je 127.000 eura, a među većim izdacima izdvojio je: PVC stolariju 19.000 eura, keramiku za podove, kupaonice i bazen čak 38.000 eura, fasadu 37.000 eura, instalacije struje i vode oko 30.000 eura, podno grijanje i klime 19.000 eura, namještaj i kuhinju 60.000 eura, ogradne zidove 17.500 eura te iskope i pripremne radove 23.000 eura. Umjetna trava i uređenje okoliša stajali su 8.300 eura, a dodatni troškovi za arhitekte, dozvole i kupaonski namještaj kretali su se između 18 i 25 tisuća eura.

Povrat investicije za devet do 11 godina 

Ukupna investicija popela se na nekoliko stotina tisuća eura, a vlasnik priznaje da "nijedan majstor nije odradio posao u roku" te da su on i njegov otac svakodnevno radili na gradilištu osam mjeseci, čime su, po vlastitoj procjeni, uštedjeli između 40.000 i 55.000 eura.

Unatoč stresu i probijenom budžetu, zaključio je kako se trud ipak isplatio. Prema procjenama agencija, kuća s bazenom mogla bi donositi od 43.000 do 52.000 eura neto po sezoni, što bi značilo povrat investicije za devet do 11 godina.

Gradnja KućeMajstorCijena
