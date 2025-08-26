Mladi Dalmatinac sagradio kuću s bazenom, otkrio troškove i odakle mu novac: 'Nisam tatin sin'

Jedan mladi Dalmatinac na Redditu je podijelio detaljan troškovnik gradnje kuće na Jadranu, istaknuvši kako je projekt bio financijski i psihički iscrpljujuć. Njegova priča o gradnji kuće i prvim zaradama brzo je privukla pažnju – u manje od 24 sata skupila je stotine lajkova i komentara.

Kao tinejdžer krenuo je s društvenim mrežama, SEO-om i blogovima o gamingu. Nakon što je u prvoj godini potrošio 25.000 eura bez rezultata, stigla je prva zarada od 52 eura. Godinu kasnije prihod mu je u jednom mjesecu dosegnuo gotovo 25.000 eura, a blog je na kraju prodao strancima. Umjesto da sav novac potroši, odlučio ga je uložiti u kuću za odmor.

Na parceli od 1200 četvornih metara, između Zadra i Omiša, izgradio dvije kuće – jednu od 265 i drugu od 64 m2 te bazen površine 32 m2. Imao je budžet od 350.000 eura, no stvarni trošak bio je između 450.000 i 500.000 eura. Gradio je tradicionalno, s blokovima, dozvolu je čekao osam mjeseci, a izgradnja je, kaže, trajala 14 mjeseci od temelja do svega.

Isplanirati svaku sitnicu'

"Prije nego sam uopće počeo kopati, bilo mi je jasno da će svaka sitnica koja se ne isplanira doći glave budžetu. I stvarno, svaka ponuda ti šeta kao da je na pazaru – ovisi koga pitaš i kakav mu je dan. Zato sam išao ono što bih rekao "po starinski", tri ili četiri ponude minimalno, pa tek onda odluka. Jednostavno nema druge, jer jednom kad uđeš u radove, više se nemaš gdje vrtiti – prihvati i plaćaj", napisao je na Redditu.

Samo gruba gradnja stajala ge je 127.000 eura, a među većim izdacima izdvojio je: PVC stolariju 19.000 eura, keramiku za podove, kupaonice i bazen čak 38.000 eura, fasadu 37.000 eura, instalacije struje i vode oko 30.000 eura, podno grijanje i klime 19.000 eura, namještaj i kuhinju 60.000 eura, ogradne zidove 17.500 eura te iskope i pripremne radove 23.000 eura. Umjetna trava i uređenje okoliša stajali su 8.300 eura, a dodatni troškovi za arhitekte, dozvole i kupaonski namještaj kretali su se između 18 i 25 tisuća eura.

Povrat investicije za devet do 11 godina

Ukupna investicija popela se na nekoliko stotina tisuća eura, a vlasnik priznaje da "nijedan majstor nije odradio posao u roku" te da su on i njegov otac svakodnevno radili na gradilištu osam mjeseci, čime su, po vlastitoj procjeni, uštedjeli između 40.000 i 55.000 eura.

Unatoč stresu i probijenom budžetu, zaključio je kako se trud ipak isplatio. Prema procjenama agencija, kuća s bazenom mogla bi donositi od 43.000 do 52.000 eura neto po sezoni, što bi značilo povrat investicije za devet do 11 godina.

