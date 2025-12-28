Ana Nikolić upala Raletu u studio, pa počela vikati: 'Cijela zgrada se tresla'

Nedugo nakon što su se pomirili, Ana Nikolić (47) i Goran Ratković Rale (57) ponovno su se našli u središtu skandala, piše Kurir. Prema navodima tog medija, incident se dogodio u četvrtak navečer u Raletovu studiju, gdje je, kako tvrdi izvor, došlo i do intervencije policije.

Kako Kurir doznaje, Ana je navodno bez ikakve prethodne provokacije upala u studio u trenutku dok je Rale radio na snimanju te je počela vikati i ponašati se agresivno. Situacija je vrlo brzo eskalirala, a glasni povici odjekivali su zgradom.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Cijela se zgrada tresla koliko je vikala", tvrdi izvor za taj medij.

Napala kompozitora

Iako točan povod sukoba nije poznat, izvori navode da je pjevačica bila izuzetno bijesna i izvan kontrole, dok je Rale ostao zatečen njezinim ponašanjem. U naletu bijesa Ana je, navodno, fizički nasrnula na kompozitora, uhvatila ga za kosu i počela vući. Nakon što je situacija izmaknula kontroli, na mjesto događaja stigla je policija kako bi spriječila daljnju eskalaciju. Iako, prema dostupnim informacijama, nije bilo težih fizičkih ozljeda, incident je shvaćen ozbiljno te je bilo potrebno smiriti strasti.

Ovo je, piše Kurir, još jedan u nizu sukoba između Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta. Iako su nedavno pokušali izgladiti odnose, čini se da napetosti i nesuglasice među njima i dalje traju.

