Bivši tjelohranitelj Ane Nikolić iznio šokantne tvrdnje o dugovima i sukobima s Raletom

Bivši tjelohranitelj Nikola Grba, koji je jedno vrijeme radio kao osobno osiguranje srpske pjevačice Ane Nikolić (47), prvi put je javno iznio niz teških optužbi vezanih uz razdoblje njihove suradnje. Kako tvrdi, angažman je prihvatio nakon što mu je rečeno da pjevačica trpi maltretiranje od tadašnjeg partnera Gorana Ratkovića Raleta (57), no situacija se, prema njegovim riječima, vrlo brzo pokazala drukčijom, piše Mondo.

Obećanja koja nisu ispunjena

Grba navodi da je s Nikolić dogovorio mjesečnu plaću od 2.500 eura te privremeni smještaj u hotelu u Beogradu. Prema njegovim tvrdnjama, hotel nije bio plaćen nakon prvih dana, zbog čega je izbačen te je troškove morao podmiriti sam.

Navodi o dugovima i otkazanim nastupima

Bivši tjelohranitelj tvrdi da je svjedočio brojnim financijskim problemima pjevačice, uključujući dugove prema različitim osobama. Prema njegovim riječima, Ratković je vraćao dio tih dugova i financijski pomagao Ani Nikolić, uključujući, kako navodi, povrat novca za otkazane nastupe, među kojima spominje i koncert planiran u Splitu.

Teške optužbe o sukobima

Grba iznosi teške trvdnje, navodeći da je svjedočio ozbiljnim sukobima između bivših partnera. Tvrdi kako je u jednom incidentu pjevačica navodno pokušala fizički nasrnuti na Ratkovića hladnim oružjem tijekom svađe u hotelu, što opisuje kao trenutak koji je, prema njegovim riječima, dodatno promijenio njegov pogled na cijelu situaciju.

Povratak u Crnu Goru

Prema njegovim tvrdnjama, nakon što je shvatio da se od njega očekuje više od posla tjelohranitelja, odlučio je prekinuti suradnju i vratiti se u Podgoricu. Ističe da mu, kako kaže, nijedan dogovoreni iznos nije isplaćen te da se javio kako bi, kako navodi, „iznio istinu“.

Ana Nikolić se, prema dostupnim informacijama, zasad nije oglasila niti je odgovorila na upite medija.

