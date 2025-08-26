Usporedili smo cijene goriva u regiji: Evo gdje se isplati natočiti spremnik, a gdje će vas 'oderati'

Analiza cijena goriva u Europi u kolovozu otkriva velike razlike od države do države. Podaci pokazuju da u ovom trenutku najskuplje gorivo plaćaju vozači na Islandu, a najjeftiniji rezervoar može se natočiti u Bjelorusiji i Rusiji.

S cijenom od 1,48 eura po litri za 95-oktanski benzin, Hrvatska se smjestila u sami europski prosjek. Nešto je skuplja od susjedne Slovenije (1,44 eura) i Crne Gore (1,43 eura).

Osim Islanda, najviše cijene imaju u Danskoj (1,94 eura), Nizozemskoj (1,90 eura), Švicarskoj (1,79 eura), Albaniji (1,78) i Grčkoj (1,74 eura).

S obzirom na to da Hrvatska vlada više ne regulira cijene naftnih derivata, naftne kompanije ih mogu slobodno formirati i mijenjati bilo kada, ovisno o politikama tvrtke. Međutim, većina ih je ostavila praksu ažuriranja cijena utorkom, ali svaki tjedan umjesto svaka dva. Eurosuper 95 se tako na većini crpki sada može naći po cijeni od 1,43 eura po litri, a premium goriva idu i do 1,55 eura, pokazuju podaci s Nafta.hr. Dizel će vozači najjeftinije natočiti na crpki Lukoil (1,33 eura), dok će na ostalima platiti cent ili dva više. Premium verzija ovoga goriva stajat će ih i 1,56 eura po litri.

Foto: Marko Picek/pixsell

Cijene u regiji

Kada se pobliže pogledaju cijene u regiji, vozači u BiH dizel plaćaju 1,19 eura po litri, odnosno 1,31 euro za Benzin Super 98, a 1,22 eura za Benzin Premium 95. U Srbiji litra dizela vozače košta između 1,64 i 1,66 eura po litri ovisno o benzinskoj postaji, dok za benzin 95 izdvajaju 1,52 eura.

Cijene goriva u Mađarskoj u pravilu se mijenjaju dva puta tjedno, obično srijedom i petkom te variraju. Eurosuper 95 tako se može naći za 1,36 eura, no cijena dostiže čak 1,68 eura po litri. Dizel se kreće od 1,39 eura do 1,7, međutim u prosjeku plaćaju 1,48 eura za litru.

Jeftiniji rezervoar toče i u Sjevernoj Makedoniji gdje za litru dizela vozači izdvajaju 1,10 eura po litri, za Eurosuper 95 1,20 eura, a Eurosuper 98 plaćaju 1,24 eura.

U Austriji su u nekim mjestima gotovo izjednačene cijene benzina i dizela pa tamošnji vozači za litru goriva izdvajaju 1,5 eura. Međutim, variraju ovisno o gradu i benzinskoj postaji, ali razlike su manje od jednog centa.

