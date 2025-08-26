Evo zašto je taksist od turistkinja tražio 643 eura za vožnju: 'Htio sam zvati policiju, ali...'

Nakon što smo jučer objavili još jednu nevjerojatnu cijenu taksi vožnje u Hrvatskoj, oglasio se vozač taksija. Naime, turistkinje su se požalile da im je za vožnju od splitske lude do Trogira naplatio nevjerojatnih 643 eura. Djevojke su snimile razgovor.

Pojasnio im je da kilometar vožnje košta 20 eura, da je Split glavni grad i da je to cijena vožnje.

"To je privatni taksi, dame...", u jednom je trenutku rekao. Strankinje mu nisu vjerovale pa je on izvadio cjenik isprintan pa papiru, uložen u celofanski omot, rekao je da ima i dozvolu.

Nije poznato jesu li djevojke na kraju platile ceh, ali splitski taksisti navodno tvrde da postoji manja grupa koja prevozi turiste koji dođu s katamarana i naplaćuje im vrtoglave iznose. Uobičajena cijena za tu relaciju im je 70 eura.

Snimljen dio razgovora

Dalmatinski portal otkriva vozačevu stranu priče. On kaže da je snimljen tek dio razgovora koji ne otkriva sve.

"Cijena prijevoza je bila 280 eura, a 350 eura je naplaćeno čišćenje vozila po cjeniku koji je istaknut u vozilu. Djevojke su, naime, prolile Schweppes i iza jedne je na stražnjem sjedištu ostala lokva pa sam morao na dubinsko čišćenje", kaže i dodaje da je u jednom trenutku htio pozvati policiju kako bi riješio situaciju, ali nije htio raditi scene.

"Jedna je djevojka nazvala oca s kojim sam se na kraju dogovorio da naplatim vožnju 150 eura u gotovini, i to je cijela priča. Na kraju sam morao platiti dubinsko čišćenje 70 eura i za toliko sam odradio tu vožnju", kaže taksist.

Ponovio je da po cjeniku zaista i vozi 20 eura za kilometar, i to za relacije duže od 30 kilometara. Kaže i kako su djevojke samo sjele u taksi i nisu pitale koliko će ih koštati vožnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Prevarena turistica taksistu poslala poruku i otkrila: Na jedan poziv sam se spremna vratiti u Hrvatsku