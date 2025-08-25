Tunolovac Anton Roca opisao dramatičan napad velike morske psine: Prepolovio je tunu i napao brod

Vodički kapetan broda Bakul 700 VD Anton Roca i njegov prijatelj Frane Gulin glavna su tema svih medija, a sigurno i u svim "čakulama" uz more. I dok većina ribičkih priča ne drži vodu, Anton i Frane imaju uvjerljive dokaze za svoju.

Rijetko tko još nije vidio snimku golemog morskog psa makoa kako kida tunu od 30 kilograma na pola, a zatim pokušava ugristi brod tunolovca. Detalje "ralja" sada nam je u detalje ispričao glavni lik, profesionalni tunolovac s 30 godina iskustva i ustupio nam snimke.

Anton je jedan od 12 ljudi u Hrvatskoj koji ima licencu za lov tuna. Jedan je od začetnika big game ribolova, odnosno lova na tune s udičarskim alatima.

"Prekjučer smo ušli u jato tuna koje su skakale po površini. Počeli smo primamljivati tune sa srdelom. To je takozvana 'drifting' tehnika i uz ima jedan specijalni mlinac na brodu koji melje srdelu u sok. To je vjerojatno razjarilo tu psinu", priča Anton. Prije samog napada morskog psa, izvukli su pet, šest tuna. Anton objašnjava kako tuna potegne do 50 metara role najlona i onda se umori.

"Poluživa dođe prema gore, prema brodu", priča Anton. Kada je bila na pet metara od broda, riba je bila polumrtva, spremna da je izvuku kukom u brod. Anton je vidio sjenu kako ogromnom brzinom prilazi brodu.

Kako je tek kasnije shvatio, bio je to morski pas mako. Mako je inače jedan od najbržih morskih pasa, ako ne i najbrži. Anton kaže da su mu na Institutu potvrdili da postigne brzinu od 100 do 110 kilometara na sat.

U trenu prepolovio tunu

"U roku milisekunde je precvikao tunu od 35 kilograma na pola. Onda sam shvatio da se radi o nečemu što sam prvi put doživio u životu, da je to napad velikog morskog psa", rekao je Anton. Ostavio je polovicu tune koja je bila na udici u moru da vidi o čemu se radi.

Morski pas se vratio i nastavio glodati. U međuvremenu mu se i druga tuna zakačila na udicu jer uvijek love s četiri ribolovna alata. Nakon što su izvukli polovicu tune vratio se i ugrizao stražnji dio broda između propelera i kormila.

"Onda sam vidio da to više nije šala. Dok smo vukli tu drugu tunu, napao je naprijed pramčani motor. To je jedan uređaj koji nas održava da možemo bolje manevrirati. To je progutao", rekao je Anton i pojasnio da je motor volumena kao boca od dvije litre Coca Cole s propelerom.

"Ne znam na što ga je to asociralo, ali to nije htio pustiti. Nisam znao što da napravim. Onda sam uključio glavne motore od broda i krenuo prema naprijed. Dao malo gasa i onda je pustio to. Mislio sam da je otišao, da mu je dosta", kaže.

Napravio štetu na brodu

Dok su vukli ovu drugu tunu, za njom je ponovno došao. Uspio ju je zagristi. Uvlačili su je kroz "tuna door" na stražnjem dijelu broda kroz koji se ubacuje ulovljena riba i tada se morski pas zaletio glavom i skoro pogodio u vrata.

"Skoro je ušao u brod koliko je bio agresivan", kaže Anton i priznaje da se malo prepao. Otišao je pogledati štetu na elektromotoru. Sve je bilo oglodano. Vidjeli su se ožiljci od zubiju.

"Baš je bilo užas", dodaje. Maknuli su se jer je pokušao napasti svaku tunu koju su ulovili, a toga dana ulovili su ih 10. Maknuli su se kilometar, dva dalje.

"Pošto je izrazito veliki za svoju vrstu. Rijetki su takvi primjerci. Ovi ljudi s instituta koji proučavaju morske pse kažu da nisu nikad u Jadranu zabilježili takvu veličinu mako psa. Kad je tako velik, su mi objasnili, onda napada veliki plijen. Znači, potencijalno je opasan i za mene. Mislim da sam stavio nogu u more da bi me iste sekunde ugrizao", rekao je.

Antonu ovo nije prvi susret s makom, ali nikada nije vidio ovako velikoga.

"I ulovio sam manjeg na udicu, ali sam ga pustio jer su oni zaštićena vrsta", dodaje.

"Nisam očekivao da ću to vidjeti. Pogotovo da je napao brod", kaže. Uništio je plastiku na zadnjem dijelu broda pa se prebacio na prednji.

"Prednji dio broda zarotirao je za 90 stupnjeva. Znači, u jednom momentu sam se osjećao kao u liftu koji stane. Onaj neki jezivi osjećaj kad se zaustavlja. Kao da ste u autu, a ne u brodu. U jednom momentu vas neka sila okrene za 90 stupnjeva. Tako da zbilja je bilo sile u njemu i agresije", priča Anton.

Anton kaže da se inače za vrijeme lova na tune okupa na otvorenom moru jer bude jako vruće. Nakon prekjučer - neće više.