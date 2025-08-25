GORI GUSTA ŠUMA /

Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću

Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću
Foto: Dalmacija Danas

Gori raslinje na brovitom području

25.8.2025.
15:51
Katarina Dimitrijević HrnjkašHina
Dalmacija Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, te kanader i air traktor.

Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću
Foto: Čitatelj Danas.hr

Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila.

"Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.

ŠoltaPožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GORI GUSTA ŠUMA /
Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću