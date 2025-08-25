GORI GUSTA ŠUMA /
Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću
Gori raslinje na brovitom području
25.8.2025.
15:51
Dalmacija Danas
Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, te kanader i air traktor.
Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila.
"Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.
Još iz rubrike
'VIDIO SAM DA NIJE ŠALA' /
Tunolovac Anton Roca opisao dramatičan napad velike morske psine: Prepolovio je tunu i napao brod
BUKNULO IZA 15 SATI /
Veliki požar na Šolti! Vatrogasne snage na terenu, stigao i kanader
TLO NE MIRUJE /
Potres uzdrmao Sisak: 'Kao grmljavina, kuća se sva stresla'
Pročitaj i ovo
najčitanije
GOSPODIN SAVRŠENI /
Dok fanovi traže Šimu, Miloš osvaja Instagram fotografijama s hrvatskih plaža - evo gdje je sada
'MANJE PAMETOVANJA, VIŠE POŠTOVANJA' /
Kći branitelja koji je u Benkovcu napao novinarku: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
nije mu lako /
Čeka ga europski prvak: Dinata pred najtežim ispitom na Svjetskom prvenstvu
'NISAM MOGLA NI SANJATI' /
KBC Split ima analizu koja može spasiti život: Može biti značajna i za oboljele od karcinoma
NAJMODERNIJA METODA /
Nova mogućnost u splitskom KBC-u: Pretraga koja spašava život!
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TRAILER /
Više poljubaca nego ikad? Nova sezona 'Ljubavi je na selu' donosi iznenađenja
GORI GUSTA ŠUMA /
Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću
Još iz rubrike
UTRKA S VREMENOM /
Drama na Jadranu: Dječaka na luftmadracu odnijelo more, krenula potraga
NOVI SKANDAL /
Djevojke tražio 643 eura za vožnju do Čiova, sve su snimile: 'To je privatni taksi, dame...'
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI' /
Ralje kraj Žirja: Golema morska psina pregrizla tunu na pola pa se okomila na brod
GORI GUSTA ŠUMA /
Veliki požar na Šolti: Svi vatrogasci, kanader i air tractor na terenu, uspjeli obraniti kuću