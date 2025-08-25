Kći branitelja koji je u Benkovcu napao novinarku: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

"Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge", kaže kći Nediljka Gende, jednog od "vođa benkovačkih branitelja", koji je prosvjedom u Benkovcu prije nekoliko dana pokušao zaustaviti kulturni program "Nosi se" koji je uredno prijavljen policiji, a u međuvremenu je odgođen.

"Mene moj otac nije učio da ja ikoga mrzim. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoje. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju", dodala je Emili Gende za 24 sata.

Tvrdi da njezin otac nije "nikakav vođa", nego čovjek koji zna što je "čast, žrtva i istina".

'Manje pametovanja, više poštovanja'

"Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza. Vi koji danas pod krinkom ‘kulture’ promovirate blud, nemoral, jugonostalgiju i ljevičarsku ideologiju niste dostojni ni spomenuti branitelje, a kamoli ih vrijeđati", objavila je prije nekoliko dana na društvenim mrežama. "Moj otac ima povijest i čast iza sebe – vi imate samo tipkovnicu i prazne statuse. Zato malo manje pametovanja, a malo više poštovanja prema onima zbog kojih uopće imate slobodu za ovakve ispade", zaključila je.

Međutim, njezin je otac jedan od branitelja koji su na festivalu prvo verbalno, a onda navodno i fizički napali sudionicu i novinarku Melitu Vrsaljko. Upravo je ona na društvenim mrežama objavila kako kći voditelja prosvjeda zarađuje tako što "pjeva cajke Arkanove udovice".

"Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na “Hrvatskom jezičnom portalu”. Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice", tvrdi Vrsaljko.

Kaže kako još ništa već dugo nije izazvalo "topli osjećaj jugonostalgije" kao njezin video koji pokazuje da rat ipak nije uništio "sve spone između Hrvata i Srba" i da ćemo se, barem kroz muziku, "uvijek poštovati i voljeti.

Odgođen festival

Festival "Nosi se", posvećen kritici rata i promicanju nenasilja, trebao je početi u petak navečer, no otkazan je zbog incidenta između branitelja i Vrsaljko, koja optužuje policiju da ništa nije poduzela nakon što je napadnuta. "Skupina od njih desetak me krenula verbalno vrijeđati. Jedan od njih me fizički napao tako što me udario u ruku dok sam snimala. Jedan od njih je rekao da me treba baciti pod auto, tu su onda nazivi ku**etina, kravetina i tako dalje", tvrdi Vrsaljko.

Faktograf je izvijestio da je dio branitelja dobio zabranu približavanja novinarski na manje od 30 metara.

"Ona se meni u facu unosi s mobitelom i u momentu kad je to naguravanje, ja sam vidio u jednom momentu da je njoj mobitel bio okrenut prema dolje i onda je ona: "Aaaaa...", počela se derati, policiju zove. Ja sam se tad okrenuo prema svojim prijateljima braniteljima i rekao sam im: "Stop! Nemojte slučajno da joj se nešto desi, da je netko takne, da je netko udari!", kaže Nediljko Genda, glavni organizator prosvjeda, inače predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Da je festival, koji je trebao trajati do 29. kolovoza, ipak odgođen potvrdio je danas umjetnički direktor Juraj Aras.

U priopćenju se navodi da "smisao niti jednom festivalu ne daje puko održavanje, već programski sadržaji, a upravo su oni obesmišljeni u društvenoj klimi u kojoj se jedan kulturni događaj sveo na demonstriranje gole sile“.

Aras ističe da je teška, ali i pristojna komunikacija koju smo u ovim napetim okolnostima ostvarili s pojedincima iz redova organizacije prosvjeda branitelja, ipak nam je ulijevala nadu da će možda nepoželjno odvijanje programa proći s minimalnim rizikom od eskalacije nasilja.

