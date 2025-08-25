Odgođen festival u Benkovcu, strahuju od 'bojnog polja': 'Ovamo se spremaju razne grupe'

Direkcija benkovačkog festivala 'Nosi se' donijela je odluku o odgodi festivala, objavio je umjetnički direktor Juraj Aras. "Smisao niti jednom festivalu ne daje puko održavanje, već programski sadržaji, a upravo su oni obesmišljeni u društvenoj klimi u kojoj se jedan kulturni događaj sveo na demonstriranje gole sile", navodi Aras u svojoj Facebook objavi.

"Teška ali i pristojna komunikacija koju smo u ovim napetim okolnostima ostvarili s pojedincima iz redova organizacije prosvjeda branitelja, ipak nam je ulijevala nadu da će možda nepoželjno odvijanje programa proći s minimalnim rizikom od eskalacije nasilja.

Iz provjerenih izvora, međutim, doznajemo da se uz dragovoljce Domovinskog rata na prosvjed protiv 'Nosi se' festivala u Benkovcu spremaju i različite grupe izvan konteksta udruga proizašlih iz Domovinskog rata i izvan lokalnih okvira Benkovca. Novim saznanjima sigurnosni rizik od nasilnih praksi se eksponencijalno povećava", piše Aras.

Incident na otvaranju festivala

Podsjetimo, zbog prosvjeda branitelja i incidenta zbog kojeg se proziva i policija otkazana je predstava na otvaranju Nosi se, festivala koji je počeo u petak u Benkovcu. Incident se dogodio kada je sudionica Festivala, novinarka Melita Vrsaljko, odlučila snimati prosvjednike. "Skupina od njih desetak me krenula verbalno vrijeđati. Jedan od njih me fizički napao tako što me udario u ruku dok sam snimala.. Jedan od njih je rekao da me treba baciti pod auto, tu su onda nazivi ku**etina, kravetina i tako dalje", kazala je Vrsaljko.

Organizator prosvjeda uhićen je i s optužnim prijedlogom odveden na Prekršajni sud zbog napada na Melitu Vrsaljko. Određena mu je novčana kazna od 700 eura. Tvrdi da udarca nije bilo i da se Vrsaljko nije predstavila kao novinarka. Vrsaljko je prozvala i policiju zbog nepostupanja. "Policija je gledala kako su me okružili, kako me jedan od njih udrio i oni su svjesno odlučili da neće reagirati", kaže Vrsaljko

'Benkovac je potencijalno bojno polje'

Umjetnički direktor Aras ističe kako bi eventualna potpora festivalu mogla biti kontraproduktivna pa i opasna. "Najavljena podrška nama od strane velikog broja građana iz raznih krajeva Hrvatske koji su je bili spremni pokazati dolaskom na naš festival - iako nas ispunjava ponosom i zahvalnošću - potencijalno pretvara Benkovac u bojno polje, što je u kontradikciji s našom misijom mirotvorstva i dijaloga.

Naš mali organizacijski tim sa skromnom infrastrukturom ne može ovakvu situaciju kontrolirati. U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede", navodi Aras te dodaje kako su umjetnici u Benkovcu "ipak gosti".

"U zadnjih nekoliko godina smo realizirali različite programe i bili dobro primljeni. Taj mali, dragi grad, njegovi stanovnici i njihova materijalna dobra trebaju ostati zaštićeni od potencijalno nasilnih skupina."

Zahvala policiji

Umjetnički direktor na koncu nije propustio zahvaliti MUP-u. "Zahvalni smo policiji koja nam je dala garancije sigurne provedbe programa i osjećaj povjerenja u institucije države. Svjesni smo golemog angažmana i financijskog uloga državnog sigurnosnog aparata za osiguravanje festivala koji je oduvijek bio malog formata i promicao mir i nenasilje.

U okolnostima rizika okupacije grada, bez obzira na garanciju policije, držimo jedino razumnim i odgovornim program odgoditi i realizirati ga kasnije kad se situacija smiri, možda i na nekom drugom, manje osjetljivom mjestu.

Nadamo se da ova odgoda neće biti duga, a koliko će točno trajati ne ovisi samo o nama, već i o spremnosti državne, županijske i lokalne vlasti da kreira društvenu klimu u kojoj osiguravanje mirotvornog festivala neće imati obrise vojne operacije i koštati državni proračun znatno više nego potpora kulturnoj manifestaciji koja je građankama i građanima Benkovca željela ponuditi sadržaje koje inače mogu čuti i vidjeti samo ako su zbog njih spremni putovati. Nosi se mir, a ne rat. Benkovče mir s tobom i s nama bio", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Festival nenasilja pretvoren u kaos: 'Jedan je rekao da me treba baciti pod auto'