Poginuo mladi zapovjednik DVD-a Šibenik: Kolege se oprostile dirljivom objavom

Foto: Facebook/vatrogasci-193

Kolege su se od poginulog zapovjednika DVD-a oprostili u emotivnoj objavi na Facebook stranica Vatrogasci - 193

24.8.2025.
17:06
U prometnoj nesreći, koja se u subotu navečer dogodila u Šibeniku, poginuo je mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić.

Kolege su se od njega oprostili na Facebook stranica Vatrogasci - 193.

"Kolega počivao u miru Božjem.. Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima... Sinoć je u prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić... Laka ti bila Hrvatska gruda koju si štitio.. Obitelji i kolegama iskreno saučešće...", napisali su.

Crna KronikaPrometna NesraćašibenikMotocikl
