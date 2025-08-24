Poginuo mladi zapovjednik DVD-a Šibenik: Kolege se oprostile dirljivom objavom

U prometnoj nesreći, koja se u subotu navečer dogodila u Šibeniku, poginuo je mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić.

Kolege su se od njega oprostili na Facebook stranica Vatrogasci - 193.

"Kolega počivao u miru Božjem.. Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima... Sinoć je u prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić... Laka ti bila Hrvatska gruda koju si štitio.. Obitelji i kolegama iskreno saučešće...", napisali su.

Teška prometna nesreća u kojoj je život izgubio 24-godišnji motociklist dogodila se sinoć oko 23.10 sati u Šibeniku, na državnoj cesti D-8, objavila je policija.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila kada 24-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, u oštrom i nepreglednom lijevom zavoju nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti zbog čega je izgubio nadzor nad upravljačem i sletio na šljunčanu površinu pokraj kolnika.

