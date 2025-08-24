Poginuo mladi zapovjednik DVD-a Šibenik: Kolege se oprostile dirljivom objavom

OPREZ! /
Lančani sudar pet vozila u tunelu na A1: Vozi se usporeno jednom trakom
Kolege su se od poginulog zapovjednika DVD-a oprostili u emotivnoj objavi na Facebook stranica Vatrogasci - 193
U prometnoj nesreći, koja se u subotu navečer dogodila u Šibeniku, poginuo je mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić.
Kolege su se od njega oprostili na Facebook stranica Vatrogasci - 193.
"Kolega počivao u miru Božjem.. Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima... Sinoć je u prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić... Laka ti bila Hrvatska gruda koju si štitio.. Obitelji i kolegama iskreno saučešće...", napisali su.