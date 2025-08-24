Snažno nevrijeme pogodilo susjedstvo: Nitko nije očekivao tuču veličine jajeta, nastao prometni kaos

Snažno nevrijeme pogodilo je u subotu i nedjelju dijelove Italije i Slovenije, donoseći tuču, jaku kišu i snažan vjetar koji je prouzročio velike poteškoće u prometu te značajnu materijalnu štetu.

Prometni kolaps u Italiji

U Italiji, oluja je rano ujutro zahvatila obalu regije Romagne. Oluja s jakim vjetrom i tučom najprije je oko 4.30 sati pogodila područje Ravenne i Cervije, a potom i Rimini, gdje je izazvala poplave i prometni kolaps. Talijanski mediji izvještavaju da su se “neke ceste pretvorile u bujice, a vlak na pruzi Rimini–Ravenna s 23 putnika ostao je blokiran nakon što je na tračnice palo stablo”. Vatrogasci i djelatnici željeznica morali su evakuirati putnike.

U Milano Marittimi srušeni borovi oštetili su parkirane automobile, a zbog srušenih stabala određena područja i dalje su neprohodna. Nevrijeme je zahvatilo i šire područje Cesene, osobito gradove Cesenatico, Gatteo i San Mauro Pascoli, gdje su vatrogasci uklanjali stabla s električnih vodova, prometnica te s jednog bungalova u kampu. Intervenirali su i zbog “poplavljenih podvožnjaka i podzemnih garaža”. Na terenu je angažirano više desetaka vatrogasnih ekipa uz pomoć volontera, a građanima je upućen apel “da ne koriste dronove jer vatrogasne službe koriste vlastite dronove za nadzor pogođenih područja”. Prema prvim informacijama, nema dojava o ozlijeđenima.

U Sloveniji tuču veličine oraha uklanjali lopatama

U Sloveniji, nevrijeme je počelo u subotu poslijepodne. Jak vjetar skidao je krovove i lomio drveće, a tuča je ponegdje bila veličine oraha, pa čak i kokošjeg jajeta. Portal Meteoinfo Slovenija objavio je na Facebooku da je “tuča bila veličine oraha, a ponegdje je pala u tolikoj količini da ju je trebalo uklanjati lopatama”. Dodaju i da je “tuča prouzročila znatnu štetu, posebno poljoprivrednim površinama”.

Superćelijska oluja formirala se kod Ljubljane, a najteže su pogođena područja Horjula, Polhovog Gradeca i Vrhnike. Meteorolozi s portala Neurje.si naveli su da su “na području Vrhnike vladali nešto izraženiji uvjeti za razvoj jakih oluja – prisutan je bio smicanje vjetra, MLCAPE je dosegao oko 500 J/kg – a orografija je dodatno ojačala olujne ćelije. Međutim, meteorolozi nisu očekivali tako veliku tuču”.

Nakon što je pogodila Vrhnika, oluja se proširila i do Cerknice. Tuča je prijavljena i iz Loga pri Brezovici, Drenova Griča i Polhova Gradca, dok je na području Bevka zabilježena tuča veličine kokošjeg jajeta. “Na području Bevka tuča je ponegdje dosegla veličinu kokošjeg jajeta, a uzrokovala je i štetu na poljoprivrednim usjevima”, izvijestili su slovenski mediji.

Slovenska hidrometeorološka služba priopćila je da će se vrijeme stabilizirati te da će “danas prevladavati sunčano uz jutarnje temperature od 7 do 13 Celzijevih stupnjeva, a najviše do 16”. Meteorolozi dodaju da će narednih dana biti sve toplije.