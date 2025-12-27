Sve zahvaljujući Epsteinu: Trump uvrijedio republikanca, a on to unovčio

Kongresmen Thomas Massie iz Kentucky iskoristio je predsjednikovu uvredu kako bi prikupio sredstva za kandidaturu protiv kandidata kojeg podržava američki predsjednik Donald Trump.

Trump je na Božić Massieja označio kao "bijednika" nakon što je bio koautor zakona kojim se od savezne vlade zahtijeva da objavi sve svoje dosjee o Jeffreyju Epsteinu.

Massie je potom uspješno tražio donacije za svoju kandidaturu za još jedan mandat na međuizborima 2026. godine protiv kandidata republikanca, kojeg je Trump već podržao, piše The Guardian.

Slučaj Epstein

Massie je navukao predsjednikov prijezir radeći na usvajaju dvostranačkog kongresnog zakona kojim se zahtijeva potpuno objavljivanje dokumenata koji se odnose na Epsteina, bivšeg Trumpovog prijatelja koji se jednom izjasnio krivim za nagovaranjem maloljetnica na prostituciju.

Epstein je zatim počinio samoubojstvo 2019. godine u svojoj zatvorskoj ćeliji dok je čekao suđenje za trgovinu djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Trump je na Božić na svojoj platformi Truth Social objavio tiradu u kojoj je interes Kongresa za Epsteina odbacio kao "prijevaru", dok je Massieja, kao jedinog zastupnika imenovanog u objavi, nazvao "jednim bijednim republikancem".

Traži donacije

Ta objava je potaknula Massieja da mu odgovori.

"Zamislite da slavite blagoslovljen Božić sa svojom obitelji... odjednom telefoni upozoravaju sve da vas najmoćniji čovjek na svijetu napada... jer ste ispunili svoje predizborno obećanje da će pomoći žrtvama!", glasila je njegova objava na platformi X. Ujedno je zamolio korisnike platforme da ga podrže te podijelio poveznicu na njegovu stranicu za donacije kampanje.

Više od 40 ljudi doniralo je gotovo tri tisuće dolara u prva dva sata prikupljanja sredstava, navodi se na Massiejom računu u jednoj objavi.

Imagine celebrating a blessed Christmas with your family… suddenly phones alert everyone to the most powerful man in the world attacking you… for fulfilling his campaign promise to help victims!



"plus one lowlife Republican, Massie”



Please support me: https://t.co/AgJY01JuFj pic.twitter.com/0qE7SgKvvC — Thomas Massie for Congress (@MassieforKY) December 26, 2025

Optužen i član britanske kraljevske obitelji

Massie je inače član Zastupničkog doma SAD-a od 2012. godine. Trn u Trumpovom oku postaje nakon što predsjednikova administracija nije ispunila njegova obećanja o potpunoj transparentnosti u vezi Epsteinovog slučaja.

Ne samo da je bio koautor Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea koji je prošao kroz Kongres u studenom. Massie je također rekao da se svi oni koji imaju veze s Epsteinom moraju suočiti s "istim posljedicama" kao i Andrew Mountbatten-Windsor, koji je izgubio svoju britansku kraljevsku titulu vojvode od Yorka zbog svojih veza s financijerom seksualnih prijestupnika.

Nadalje, Massie je u to vrijeme aludirao na Petera Mandelsona, britanskog veleposlanika u SAD-u prije nego što je otpušten zbog svoje povezanosti s Epsteinom.

Objava Epsteinovih dokumenata

Trumpovo ministarstvo pravosuđa nije u potpunosti ispunilo rok od 19. prosinca iz Zakona o transparentnosti dosjea Epstein, iako je tog dana objavilo niz materijala. Ministarstvo pravosuđa je u srijedu priopćilo da je otkrilo više od milijun dokumenata povezanih s Epsteinom te da bi obrada tih dosjea za javno objavljivanje mogla potrajati još nekoliko tjedana.

Trump je podržao umirovljenog pripadnika američke mornarice Eda Gallreina da se natječe protiv Massieja na republikanskim predizborima za mjesto aktualnog predsjednika.

Massie je prethodno za Politico rekao da je Gallrein "neuspjeli haker establišmenta" kojeg je Trump podržao iz panike.

