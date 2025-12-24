Nova bomba u slučaju Epstein! Otkrili više od milijun dokumenata, evo kad će biti objava

Američko ministarstvo pravosuđa našlo je više od milijun dokumenata potencijalno povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, no s odgodom objave pričekat će nekoliko tjedana dok ih dužnosnici ne urede radi zaštite žrtava, priopćilo je ministarstvo u srijedu.

Objavljivanje dokumenata vezanih uz osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, koje je naložio Kongres, moglo bi potrajati još nekoliko tjedana, priopćilo je u srijedu ministarstvo pravosuđa, nakon što su američki državni odvjetnik za jug New Yorka i FBI otkrili više od milijun potencijalno relevantnih dokumenata.

"Zbog velike količine materijala, ovaj proces možda će potrajati još nekoliko tjedana", priopćilo je ministarstvo u objavi na X-u.

Usvojen zakon unatoč Trumpovim prigovorima

Vlada predsjednika Donalda Trumpa počela je objavljivati ​​​​dosjee vezane uz kaznene istrage Epsteina, pokojnog američkog financijera koji je bio prijatelj s Trumpom 1990-ih, u skladu sa zakonom koji je Kongres donio prošli mjesec.

Republikanci i demokrati u Kongresu usvojili su zakon unatoč Trumpovim prigovorima, zahtijevajući da se svi dokumenti objave do 19. prosinca, dopuštajući djelomično uređivanje radi zaštite žrtava.

Dosadašnje objave bile su opsežno uređene. Uznemirile su neke republikance i pojačale skandal koji prijeti stranci uoči izbora za Zastupnički dom i dio Senata 2026. godine.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo na društvenim mrežama u srijedu da su FBI i ured američkog državnog odvjetnika na Manhattanu otkrili više od milijun dodatnih dokumenata potencijalno povezanih s Epsteinom, bez detaljnijeg objašnjenja kada i kako su dokumenti pronađeni.

"Imamo odvjetnike koji rade danonoćno kako bi pregledali i napravili zakonski propisano uređivanje radi zaštite žrtava, a dokumente ćemo objaviti što je prije moguće", priopćilo je ministarstvo.

"Zbog velike količine materijala, ovaj proces može potrajati još nekoliko tjedana."

