FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BIO JE VRLO AMBICIOZAN' /

Preživjela Epsteinova žrtva progovorila o boravku na njegovom otoku: 'Bilo je jezivo...'

Preživjela Epsteinova žrtva progovorila o boravku na njegovom otoku: 'Bilo je jezivo...'
×
Foto: Screenshot X Usa Today

Epsteinova žrtva, Lisa Phillips tvrdi da 'stvarno važne stvari' nisu objavljene

24.12.2025.
14:45
danas.hr
Screenshot X Usa Today
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preživjela žrtva Jeffreyja Epsteina govorila je o trenutku kada je upoznala Andrewa Mountbatten-Windsora na privatnom otoku osramoćenog financijera.

Lisa Phillips kaže da je otkrivanje pravog opsega Epsteinovih zlostavljanja važno za zaštitu budućih generacija. Andrew Mountbatten-Windsor je prethodno negirao sve optužbe protiv sebe.

U razgovoru s američkim dopisnikom Jamesom Matthewsom na dan objave nove serije dokumenata, rekla je da vjeruje da "stvarno važne stvari" nisu objavljene, piše SkyNews.

Boravak na Epsteinovom otoku

Prisjetila se susreta s Epsteinom 2000. godine kada je radila kao manekenka. Bila je na otoku blizu Saint Thomasa na Karibima i otišla je na Epsteinov otok na jedan dan te se te večeri susrela sa samim Epsteinom.

"Trebalo je nekoliko sati da razgovara sa mnom nasamo za stolom, u osnovi postavljajući mi mnogo pitanja o mom životu, odnosu s obitelji i mojim ambicijama."

Rekla je da je Epstein bio "vrlo ambiciozan" po pitanju svojih ciljeva i da se uzbudio kada je čuo da je kao dijete živjela u Oxfordu u Engleskoj. "Pitao me želim li upoznati princa, a ja sam rekla da."

'Neprikladan prijatelj'

Phillips je objasnila da joj je prišao muškarac koji ju je predstavio, te da je tamo razgovarao s nekim ljudima, a zatim se oprostio. "Bilo je vrlo kratko", rekla je, dodajući da je tek godinama kasnije shvatila da se radi o bivšem princu Andrewu.

Pitali su je o e-poruci u nedavno objavljenim datotekama koja, čini se, prikazuje Andrewa Mountbatten-Windsora kako pita Ghislaine Maxwell o "neprikladnim prijateljima".

"To je vrlo otkrivajuća e-pošta, zar ne?", rekla je gđa Phillips. "Vrlo je jezivo, uznemirujuće, i mislim, zato je ona u zatvoru, zar ne?"

Phillips o prošlosti

Na pitanje o utjecaju koji je boravak u Epsteinovoj orbiti imao na njezin život, Phillips je rekla: "Nije mi bilo ugodno znati da je toliko toga u mojoj prošlosti za koju sam se trudila zapravo samo iluzija i dio veće mreže."

Također je govorila o svojoj i borbi drugih preživjelih za pravdu.

"Još uvijek provodimo istraživanje i sve što pronađemo prijavit ćemo nadležnim vlastima. I nećemo odustati", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeno 20 tisuća stranica o odnosu Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina

Jeffrey EpsteinZrtvaPrinc Andrew
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'BIO JE VRLO AMBICIOZAN' /
Preživjela Epsteinova žrtva progovorila o boravku na njegovom otoku: 'Bilo je jezivo...'