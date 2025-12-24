Preživjela Epsteinova žrtva progovorila o boravku na njegovom otoku: 'Bilo je jezivo...'

Preživjela žrtva Jeffreyja Epsteina govorila je o trenutku kada je upoznala Andrewa Mountbatten-Windsora na privatnom otoku osramoćenog financijera.

Lisa Phillips kaže da je otkrivanje pravog opsega Epsteinovih zlostavljanja važno za zaštitu budućih generacija. Andrew Mountbatten-Windsor je prethodno negirao sve optužbe protiv sebe.

U razgovoru s američkim dopisnikom Jamesom Matthewsom na dan objave nove serije dokumenata, rekla je da vjeruje da "stvarno važne stvari" nisu objavljene, piše SkyNews.

Boravak na Epsteinovom otoku

Prisjetila se susreta s Epsteinom 2000. godine kada je radila kao manekenka. Bila je na otoku blizu Saint Thomasa na Karibima i otišla je na Epsteinov otok na jedan dan te se te večeri susrela sa samim Epsteinom.

"Trebalo je nekoliko sati da razgovara sa mnom nasamo za stolom, u osnovi postavljajući mi mnogo pitanja o mom životu, odnosu s obitelji i mojim ambicijama."

Rekla je da je Epstein bio "vrlo ambiciozan" po pitanju svojih ciljeva i da se uzbudio kada je čuo da je kao dijete živjela u Oxfordu u Engleskoj. "Pitao me želim li upoznati princa, a ja sam rekla da."

'Neprikladan prijatelj'

Phillips je objasnila da joj je prišao muškarac koji ju je predstavio, te da je tamo razgovarao s nekim ljudima, a zatim se oprostio. "Bilo je vrlo kratko", rekla je, dodajući da je tek godinama kasnije shvatila da se radi o bivšem princu Andrewu.

Pitali su je o e-poruci u nedavno objavljenim datotekama koja, čini se, prikazuje Andrewa Mountbatten-Windsora kako pita Ghislaine Maxwell o "neprikladnim prijateljima".

"To je vrlo otkrivajuća e-pošta, zar ne?", rekla je gđa Phillips. "Vrlo je jezivo, uznemirujuće, i mislim, zato je ona u zatvoru, zar ne?"

Phillips o prošlosti

Na pitanje o utjecaju koji je boravak u Epsteinovoj orbiti imao na njezin život, Phillips je rekla: "Nije mi bilo ugodno znati da je toliko toga u mojoj prošlosti za koju sam se trudila zapravo samo iluzija i dio veće mreže."

Također je govorila o svojoj i borbi drugih preživjelih za pravdu.

"Još uvijek provodimo istraživanje i sve što pronađemo prijavit ćemo nadležnim vlastima. I nećemo odustati", rekla je.

