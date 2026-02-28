Pljušte reakcije nakon 'Epskog gnjeva', EU strahuje od eskalacije, dvije zemlje nude pomoć

Sjedinjene Američke Države i Izrael su u subotu objavili da su napali Iran, pozivajući Irance da preuzmu vlast, a međunarodna zajednica je reagirala zabrinutošću za rizik od eskalacije te porukama podrške, ali i osude. Teheran je najavio "čvrst odgovor" na vojno djelovanje Washingtona i Tel Aviva te izveo raketne napade, prvenstveno protiv Izraela.

Evo glavnih međunarodnih reakcija, koje uključuju poruke podrške, ali i osude, pri čemu se ističe značajna zabrinutost za rizik od eskalacije.

Europska unija: 'Razvoj događaja je opasan'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa su u subotu rekli da su događaji u Iranu "veoma zabrinjavajući" te pozvali sve strane na maksimalnu suzdržanost.

"U bliskoj koordinaciji s članicama EU-a, poduzet ćemo sve nužne korake kako bismo osigurali da svi državljani EU-a u regiji mogu računati na našu potpunu podršku", kazalo je dvoje čelnika u zajedničkom priopćenju.

"Pozivamo sve stranke na maksimalnu suzdržanost radi zaštite civila i na potpuno poštivanje međunarodnog prava", dodali su.

Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas je u subotu kazala da je "najnoviji razvoj događaja diljem Bliskog istoka opasan" te da blok u koordinaciji s arapskim partnerima razmatra diplomatska rješenja, javlja Reuters.

Kallas je također rekla da je razgovarala s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom i da europska konzularna mreža pomaže državljanima Europske unije da napuste regiju.

"Neesencijalni djelatnici EU-a se povlače iz regije", dodala je.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart je u subotu rekla da vojni savez pomno prati razvoj situacije u Iranu i regiji.

'Britanija je spremna braniti naše interese'

Velika Britanija pak je rekla da Iranu nikada ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja i dodala da je spremna braniti svoje interese nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Izvor iz vlade je rekao da Velika Britanija nije sudjelovala u napadima te da će premijer Keir Starmer u subotu održati izvanredni sastanak vladinog odbora za hitne situacije, pod nazivom COBRA.

"Iranu se nikada ne smije dozvoliti da razvije nuklearno oružje i zbog toga mi neprestano podržavamo napore da se rješenje postigne pregovorima", kazao je glasnogovornik vlade u priopćenju.

"U sklopu naših dugotrajnih obveza spram sigurnosti naših saveznika na Bliskom istoku, imamo cijeli niz obrambenih sposobnosti u regiji, koje smo nedavno ojačali. Spremni smo braniti naše interese", poručio je glasnogovornik.

Britanije ne želi daljnju eskalaciju u širi regionalni sukob, dodao je glasnogovornik.

Glavni prioritet zemlje je sigurnost njenih državljana u regiji te će im pružiti konzularnu pomoć, prema priopćenju.

'Prioritet Francuske je zaštita naših državljana i vojnika'

Prioritet Francuske je zaštita njenih državljana i vojnika na Bliskom istoku, kazala je visoka dužnosnica francuskog ministarstva oružanih snaga nekoliko minuta nakon izvješća o napadima.

"Za nas je, očito, zaštita naših državljana i zaštita naših snaga u regiji prioritet u ovim situacijama", rekla je Alice Rufo.

"Očito smo u situaciji gdje je u tijeku vojna eskalacija. Moramo vidjeti što će se zbiti u narednim satima", dodala je.

Sanchez: 'Ne možemo si priuštiti još jedan rat na Bliskom istoku'

Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je rekao da Madrid "odbacuje jednostranu vojnu akciju SAD-a i Izraela, koja predstavlja eskalaciju i doprinosi nesigurnijem i neprijateljskijem međunarodnom poretku."

"Također odbacujemo akcije iranskog režima i Revolucionarne garde. Ne možemo si priuštiti još jedan dugotrajan i razoran rat na Bliskom istoku", kazao je, dodajući da Španjolska zahtijeva "neposrednu deeskalaciju i puno poštivanje međunarodnog prava."

"Vrijeme je da se ponovno uspostavi dijalog i postigne trajno političko rješenje za regiju", naglasio je.

Medvedev: 'Svi pregovori s Iranom su bili samo paravan'

Rusija je u subotu pozvala SAD i Izrael da odmah prestanu s napadima na Iran, rekavši da se situacija mora "vratiti na put političkog i diplomatskog rješenja".

Rusko ministarstvo vanjskih poslova je reklo da bi međunarodna zajednica brzo trebala objektivno procijeniti, kako je reklo, neodgovorne postupke koji bi mogli dodatno destabilizirati regiju. Moskva je dodala da je spremna kao i ranije pomagati u naporima da se pronađe mirno rješenje na temelju međunarodnog prava, uzajamnog poštovanja i ravnoteži interesa.

Bivši predsjednik i sadašnji zamjenik tajnika ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev vjeruje da je SAD napadima pokazao svoje "pravo lice", izvijestila je francuska agencija AFP.

"Svi pregovori s Iranom su bili samo paravan. Nitko nije sumnjao u to. Nitko nije želio pregovarati ni o čemu", poručio je Medvedev na komunikacijskoj platformi Telegram.

'Libanon neće biti uvučen u sukob'

Libanon neće biti "uvučen" u sukob s Iranom, izjavio je premijer zemlje Navaf Salam dok vlasti strahuju od mogućeg uključivanja proiranske milicije Hezbolah.

"Ponavljam da nećemo prihvatiti da bilo tko uvuče zemlju u avanture koje prijete njenoj sigurnosti i jedinstvo", poručio je Salam na društvenoj platformi X.

'Australija podržava napore Sjedinjenih Država'

Australija podupire napore SAD-a radi sprečavanja Irana da se domogne nuklearnog oružja, kazao je premijer Anthony Albanese.

"Dugo je poznato da iranski nuklearni program predstavlja prijetnju globalnom miru i sigurnosti", napisao je Albanese na X-u.

"Podržavamo napore Sjedinjenih Država da spriječe Iran (u njegovoj namjeri) da se domogne nuklearnog oružja i da nastavi prijetiti međunarodnom miru i sigurnosti", dodao je.

Norveška: 'Duboko smo zabrinuti'

Norveški ministar vanjskih poslova je izrazio žaljenje zbog toga što pregovori Teherana i Washingtona "nisu doveli do diplomatskog rješenja" sukoba, naglašavajući važnost toga da se Iranu onemogući razvoj nuklearnog oružja.

"Duboko sam zabrinut sada kada imamo još jedan velik rat na Bliskom istoku", rekao je Espen Barth Eide za javnu televiziju NRK.

'Nizozemska poziva sve strane na suzdržanost'

"Nizozemska poziva sve strane na suzdržanost kako bi se spriječila daljnja eskalacija. Stabilnost u regiji je ključna", rekao je na X-u nizozemski šef diplomacije Tom Berendsen.

Slovenija: 'Svijetu ne trebaju novi ratovi'

Slovenski premijer Robert Golob je nakon američko-izraelskih napada na Iran izrazio svoju nepokolebljivu podršku za hrabrost iranskog naroda u njihovoj borbi za bolju budućnost i poštivanje njihovih prava. Sve strane je pozvao na suzdržanost od napada na nevine civile.

"Svijetu ne trebaju novi ratovi", objavio je ured premijer.

Golob, koji eskalaciju situacije u Iranu prati s velikom zabrinutošću, naglasio je da diplomacija mora imati prioritet.

"Hrabrost iranskog naroda u njihovoj borbi za prava i bolju budućnost će uvijek imati našu nepokolebljivu podršku", citirao ga je njegov ured u priopćenju.

Indonezija spremna pomoći u dijalogu

Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto je spreman posredovati između Washingtona i Teherana, objavilo je indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu, svega nekoliko sati nakon američkih napada na Iran, javlja francuski AFP.

"Indonezija poziva sve strane na suzdržanost te da na prvo mjesto stave dijalog i diplomaciju", kazalo je ministarstvo.

"Predsjednik Indonezije izražava svoju spremnost da pomogne u dijalogu kako bi se obnovila povoljna sigurnosna situacija te je, ako se obje strane slažu, spreman otputovati u Teheran kako bi posredovao".

