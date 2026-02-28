Medvedev ironično o napadu na Iran: 'Mirotvorac je opet tu. Razgovori su bili paravan'
Medvedev je Amerikance ironično nazvao 'mirotvorcima' i poručio kako su razgovori s Iranom bili samo paravan
Nakon američko-izraelskih napada na Iran oglasio se bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije, Dmitrij Medvedev. U objavi na društvenoj mreži X, Medvedev je Amerikance ironično nazvao "mirotvorcima" i poručio kako su razgovori s Iranom bili samo paravan.
"Mirotvorac je opet tu. Razgovori s Iranom bili su samo paravan. Svi su to znali. Pa tko ima više strpljenja da čeka tužni kraj neprijatelja sada? SAD ima samo 249 godina. Perzijsko carstvo je osnovano prije više od 2.500 godina. Da vidimo što će se desiti za otprilike sto godina...", poručio je Medvedev.
Podsjetimo, nakon što je Izrael u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama izveo napad na iranske gradove, Iran je uzvratio napadima na Izrael, ali i na baze SAD-a diljem Bliskog istoka.
I jedna i druga strana poručile su kako će se napadi nastaviti i u narednim danima.
