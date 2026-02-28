Ovo je nebo iznad Bliskog istoka, tu ne lete više avioni, samo ubojite rakete

Globalne zrakoplovne kompanije obustavile su letove diljem Bliskog istoka u subotu nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, čime je regija ponovno uvučena u vojnu eskalaciju.

Karte letova pokazale su da je zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela i Bahreina gotovo prazan nakon što je Izrael objavio da je napao Iran, a američka vojska započela niz udara na ciljeve u toj zemlji. Iran je uzvratio salvom projektila, piše Reuters.

Zrakoplovne kompanije otkazale su gotovo 40 posto letova prema Izraelu i 6,7 posto letova prema široj regiji u subotu, prema preliminarnim podacima tvrtke Cirium.

Zračne luke na Bliskom istoku među najprometnijima su na svijetu, pokrivaju područje od Irana i Iraka do Mediterana te služe kao važno čvorište za letove između Europe i Azije. Regija je dodatno dobila na važnosti od početka rata između Rusije i Ukrajine, koji je prisilio zrakoplovne kompanije da izbjegavaju zračni prostor iznad obje zemlje.

Zone sukoba predstavljaju sve veći operativni teret za prijevoznike jer zračni napadi povećavaju zabrinutost zbog slučajnog ili namjernog obaranja komercijalnih zrakoplova. Dulji letovi zahtijevaju i više goriva, što dodatno povećava troškove.

Izrael, Iran, Irak, Bahrein, Katar, Kuvajt i Jordan zatvorili su svoj zračni prostor nakon napada, a karta regije na Flightradar24 pokazala je da zrakoplovi izbjegavaju ta područja.

Mnoge kompanije obustavljaju letove

Europski regulator zrakoplovstva EASA u subotu je preporučio svojim zrakoplovnim kompanijama da izbjegavaju zračni prostor zahvaćen aktualnom vojnom intervencijom.

Iz British Airwaysa su priopćili da prate situaciju te da otkazuju letove za Tel Aviv i Bahrein do 3. ožujka, kao i subotnje letove za Aman.

Rusko ministarstvo prometa objavilo je u subotu da su ruski zračni prijevoznici obustavili letove za Iran i Izrael.

Njemačka Lufthansa objavila je da obustavlja letove za i iz Dubaija u subotu i nedjelju te privremeno prekida linije za Tel Aviv, Bejrut i Oman do 7. ožujka. Air France otkazao je letove za i iz Tel Aviva i Bejruta.

Iberia je također otkazala letove za Tel Aviv, dok je Wizz Air s trenutačnim učinkom obustavio letove za i iz Izraela, Dubaija, Abu Dhabija i Amana do istog datuma.

Što očekivati?

Putnici i zrakoplovne kompanije mogu očekivati da će zračni prostor u regiji ostati zatvoren neko vrijeme. Također je važno pratiti napetosti između Afganistana i Pakistana jer bi to moglo dodatno ograničiti dostupni zračni prostor, izjavio je Eric Schouten, voditelj savjetodavne tvrtke za sigurnost u zrakoplovstvu Dyami.

"S obzirom na to da su neprijateljstva u tijeku, utjecaj na regionalno zrakoplovstvo je trenutačan i vrlo promjenjiv", rekao je.

"Također očekujemo preventivne evakuacije ili privremena zatvaranja pojedinih zaljevskih zračnih luka ako se prijetnja proširi, što bi odmah poremetilo ključna tranzitna čvorišta", dodao je. Razne indijske zrakoplovne kompanije, uključujući Air India, također su obustavile letove prema Bliskom istoku.

Pogođeni regionalni prijevoznici

Zatvaranje regionalnog zračnog prostora poremetilo je nekoliko letova Emiratesa, priopćio je prijevoznik sa sjedištem u Dubaiju, dok je njegova sestrinska kompanija flydubai objavila da je privremeno obustavila operacije u subotu "zbog aktualnih zbivanja u regiji".

Qatar Airways i Kuwait Airways privremeno su obustavili letove, dok je Turkish Airlines također otkazao letove prema nekoliko odredišta na Bliskom istoku.

Kuvajtska zrakoplovna uprava objavila je da obustavlja sve letove prema Iranu do daljnjega, prema državnoj novinskoj agenciji, dok je Oman Air objavio da je zbog regionalnih zbivanja obustavio sve letove za Bagdad.

KLM, nizozemski ogranak grupe Air France-KLM, ubrzao je obustavu svoje linije Amsterdam–Tel Aviv te otkazao let predviđen za subotu nakon napada u Iranu, rekao je glasnogovornik.

Kompanija je u srijedu najavila da će letovi biti obustavljeni od nedjelje, 1. ožujka. Za subotu je bio planiran samo jedan let za Tel Aviv.

Virgin Atlantic objavio je da je odlučio privremeno izbjegavati irački zračni prostor, što je dovelo do preusmjeravanja nekih njegovih letova.

