Procurili novi dokumenti o Epsteinu! Zanimljivo kako je Donald Trump komentirao Billa Clintona

Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je objavilo dodatne dokumente iz svojih dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Nakon što je Kongres naložio objavljivanje svih Epsteinovih dosjea do petka, Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo tisuće dokumenata - od istražnog materijala do fotografija koje su snimili Epstein i njegovi prijatelji ali je reklo da ne može u potpunosti objaviti sve dosjee do roka zbog procesa provjere potrebnog za zaštitu Epsteinovih žrtava.

Holy shit. More Epstein files were uploaded and accidentally leaked. In one email a Asst U.S. Attorney writes in 2020:



"Donald Trump traveled on Epstein's private jet many more times than previously has been reported...including during the period we would expect to charge in a… pic.twitter.com/siQ6NO2fdA — Keith Edwards (@keithedwards) December 23, 2025

Skupina navodnih Epsteinovih žrtava u ponedjeljak je optužila Ministarstvo pravosuđa za propuste, uključujući kršenje zakona, objavljivanjem onoga što su nazvali "djelićem dosjea", koji su bili "prepuni abnormalnih i ekstremnih redakcija bez objašnjenja", dok su "brojni identiteti žrtava ostali neredigirani, uzrokujući stvarnu i neposrednu štetu", piše abcnews.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trump komentirao fotografije Clintona

Zakon o transparentnosti Epsteina, koji je prošli mjesec usvojio Kongres, a potpisao predsjednik Donald Trump nakon negativne reakcije koju je administracija dobila od pristaša MAGA-e koji su tražili objavljivanje materijala, sadrži izuzeća za zaštitu identiteta žrtava, kao i izuzeća za zapise koji bi "ugrozili aktivnu saveznu istragu ili tekući kazneni progon, pod uvjetom da je takvo uskraćivanje usko usmjereno i privremeno".

Bivši američki predsjednik bio je na brojnim slikama koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa među tisućama dokumenata povezanih s pokojnim pedofilskim financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

U svom prvom pojavljivanju pred medijima od objavljivanja najnovijih dosjea, Trumpa su pitali o slikama Bill Clintona. "Mislim da je to užasno", rekao je Trump i dodao: "Sviđa mi se Bill Clinton... i mrzim vidjeti njegove fotografije."

"Uvijek sam se slagao s Billom Clintonom. Bio sam ljubazan prema njemu, on je bio ljubazan prema meni." Dodao je: "Bill Clinton je veliki dečko. Može se nositi s tim, ali vjerojatno imate slike drugih ljudi koji su nevino upoznali Jeffreyja Epsteina prije mnogo godina."

Tko je zaštićen?

Američki predsjednik tvrdio je da je objavljivanje dosjea "način pokušaja odvraćanja pažnje od ogromnog uspjeha koji je Republikanska stranka postigla".

U izjavi u ponedjeljak, Angel Urena, glasnogovornik Clintona, pozvao je Trumpa da "objavi sve preostale materijale koji se odnose na spominjanje ili sadrže fotografiju Billa Clintona".

Glasnogovornik je rekao da do sada objavljeni materijali "jasno pokazuju da je netko ili nešto zaštićeno", ali je rekao da Clintonu takva zaštita nije potrebna. Nekoliko Epsteinovih žrtava reklo je za Sky News da ih je nepotpuno objavljivanje šokiralo i razočaralo.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li politička oluja oko Trumpa prošla? Mirjana Rakić: 'Očito je bio pažljiv u izletima'