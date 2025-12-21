Epsteinovi dokumenti mogli bi Trumpa koštati svega: Američki analitičar razotkriva skrivene manevre

Američki analitičar i politolog Ian Bremmer reagirao je na nove objavljene dokumente Ministarstva pravosuđa SAD-a o Jeffreyju Epsteinu koji je rekao kako oni predstavljaju mnogo više od očekivanja.

Bremmer koji je inače poznat i kao žestok kritičar aktualnog američkog predsjednika, pojasnio je kako cenzuriranje fotografija na objavljenim dokumentima ukazuje samo jedno - Trumpova administracija odugovlači.

"Malo me podsjeća na vrijeme kada je Trump bio prisiljen objaviti svoje porezne prijave, ali su svi dokumenti redigirani. Stranice i fotografije možda su zacrnjene iz sigurnosnih razloga ili radi zaštite žrtava, ali moj je dojam da administracija odugovlači. Međutim, u tome postoji veliki rizik. Očito je da su mnogi ljudi radili na tim cenzurama, a među njima će biti ozbiljnih profesionalaca, a ne samo politički imenovanih. Zamišljam da bi netko mogao biti u iskušenju da otkrije najvažnije informacije tisku ili na društvenim mrežama. Ukratko, očekujem curenje informacija", rekao je Bremmer za talijanski Corriere della Sera.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trump pretjerivao u prošlosti

Kada je riječ o kritikama koje dolaze od Demokratske stranke, Bremmer ističe kako su one očekivane. Kaže kako demokrati možda pretjeruju, ali ne više nego što je Trump pretjerivao u prošlosti.

"Sjetimo se, on je bio prvi koji je snažno naglasio slučaj Epstein. Njegova posljednja kampanja uglavnom se temeljila na nezadovoljstvu, na ideji da elite nekažnjeno čine zločine i da je on jedini sposoban promijeniti stvari.

Dodajte tome činjenicu da Trumpovu bazu obožavatelja pokreću teorije zavjere i lako je razumjeti zašto je Epstein toliko bolna točka, toliko da je odani pristaša poput Marjorie Taylor Greene prekinuo s Trumpom zbog toga. Nije slučajno da se i Charlie Kirk snažno zalagao za objavu dosjea", rekao je.

Opsesija Trupmovih pristalica

Iako je do sada preživio mnoge skandale, Bremmer ističe da je ovo za Trumpa potpuno novo iskustvo i drugačija priča, jer odjekuje kod njegovih pristalica.

"Afera Epstein se upravo odnosi na korumpirane elite, opsesiju Trumpovih pristalica. U međuvremenu, oni vide Pam Bondi, koja je prethodno pravila veliku stvar oko toga, ali je onda iznenada promijenila svoj pristup.

Administracija je posramljena i shvaća da je u problemu. Uopće ne sugeriram da je Trump umiješan u Epsteinove zločine. Ali možete se naći u problemima čak i a da ste počinili zločine. Štoviše, govorimo o problemu koji je Trump sam sebi stvorio. Prvo jašući na valu ogorčenja zbog Epsteina, a zatim brzo mijenjajući svoj stav", objasnio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump ponovno u središtu seksualnog skandala: Objavljene nove fotografije iz dosjea Epstein