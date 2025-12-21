Epsteinovi dokumenti mogli bi Trumpa koštati svega: Američki analitičar razotkriva skrivene manevre
Iako je do sada preživio mnoge skandale, ovo za Trumpa potpuno novo iskustvo i drugačija priča, jer odjekuje kod njegovih pristalica, kaže američki analitičar Ian Bremmer
Američki analitičar i politolog Ian Bremmer reagirao je na nove objavljene dokumente Ministarstva pravosuđa SAD-a o Jeffreyju Epsteinu koji je rekao kako oni predstavljaju mnogo više od očekivanja.
Bremmer koji je inače poznat i kao žestok kritičar aktualnog američkog predsjednika, pojasnio je kako cenzuriranje fotografija na objavljenim dokumentima ukazuje samo jedno - Trumpova administracija odugovlači.
"Malo me podsjeća na vrijeme kada je Trump bio prisiljen objaviti svoje porezne prijave, ali su svi dokumenti redigirani. Stranice i fotografije možda su zacrnjene iz sigurnosnih razloga ili radi zaštite žrtava, ali moj je dojam da administracija odugovlači. Međutim, u tome postoji veliki rizik. Očito je da su mnogi ljudi radili na tim cenzurama, a među njima će biti ozbiljnih profesionalaca, a ne samo politički imenovanih. Zamišljam da bi netko mogao biti u iskušenju da otkrije najvažnije informacije tisku ili na društvenim mrežama. Ukratko, očekujem curenje informacija", rekao je Bremmer za talijanski Corriere della Sera.
Trump pretjerivao u prošlosti
Kada je riječ o kritikama koje dolaze od Demokratske stranke, Bremmer ističe kako su one očekivane. Kaže kako demokrati možda pretjeruju, ali ne više nego što je Trump pretjerivao u prošlosti.
"Sjetimo se, on je bio prvi koji je snažno naglasio slučaj Epstein. Njegova posljednja kampanja uglavnom se temeljila na nezadovoljstvu, na ideji da elite nekažnjeno čine zločine i da je on jedini sposoban promijeniti stvari.
Dodajte tome činjenicu da Trumpovu bazu obožavatelja pokreću teorije zavjere i lako je razumjeti zašto je Epstein toliko bolna točka, toliko da je odani pristaša poput Marjorie Taylor Greene prekinuo s Trumpom zbog toga. Nije slučajno da se i Charlie Kirk snažno zalagao za objavu dosjea", rekao je.
Opsesija Trupmovih pristalica
Iako je do sada preživio mnoge skandale, Bremmer ističe da je ovo za Trumpa potpuno novo iskustvo i drugačija priča, jer odjekuje kod njegovih pristalica.
"Afera Epstein se upravo odnosi na korumpirane elite, opsesiju Trumpovih pristalica. U međuvremenu, oni vide Pam Bondi, koja je prethodno pravila veliku stvar oko toga, ali je onda iznenada promijenila svoj pristup.
Administracija je posramljena i shvaća da je u problemu. Uopće ne sugeriram da je Trump umiješan u Epsteinove zločine. Ali možete se naći u problemima čak i a da ste počinili zločine. Štoviše, govorimo o problemu koji je Trump sam sebi stvorio. Prvo jašući na valu ogorčenja zbog Epsteina, a zatim brzo mijenjajući svoj stav", objasnio je.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump ponovno u središtu seksualnog skandala: Objavljene nove fotografije iz dosjea Epstein