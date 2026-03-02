Crvenokosa iz serije 'Kako sam upoznao vašu majku' preslikala je ulogu na stvarni bračni život

Rijetke su glumice čije lice s jednakom lakoćom vežemo uz tinejdžersku magiju, urnebesne filmske komedije i jedan od najomiljenijih sitcoma modernog doba. Alyson Hannigan upravo je takva zvijezda. Od stidljive vještice Willow u seriji "Buffy, ubojica vampira" preko nezaboravne Michelle i njezinih priča iz glazbenog kampa u "Američkoj piti" do simpatične Lily u "Kako sam upoznao vašu majku", Hannigan se urezala u kolektivno pamćenje publike kao simbol topline, humora i nevjerojatne glumačke svestranosti.