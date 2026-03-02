Koliko često mijenjate kuhinjsku spužvu? Znanstveno istraživanje pokazalo zapanjujuće rezultate

Predmet je to koji se nalazi u gotovo svakom sudoperu i neizostavan je dio pranja posuđa. No, jeste li se ikada zapitali koliko često biste zapravo trebali mijenjati svoju kuhinjsku spužvu?

Ova tema predmet je žustrih rasprava na internetu, a odgovori korisnika variraju od jednom tjedno pa sve do onog poznatog pravila, "kada počne izgledati gadno ili smrdjeti".

Sada je dr. Primrose Freestone, izvanredna profesorica kliničke mikrobiologije na Sveučilištu u Leicesteru, ponudila konačan odgovor na ovo pitanje. Prema njezinim riječima, kuhinjsku spužvu trebali bismo mijenjati svakoga dana.

Što kaže znanost?

Učestalost mijenjanja spužve ovisi o tome za što ste je koristili, objašnjava stručnjakinja.

"Ako ste spužvu koristili za nešto što je vjerojatno puno klica, poput prljavog povrća ili sirovog mesa i ribe, onda je bacam nakon samo jedne upotrebe jer nije lako očistiti sve mikrobe s kuhinjske spužve", izjavila je dr. Freestone. "Za svakodnevnu upotrebu, svoju spužvu bacam nakon jednog dana, a tijekom tog dana ona prođe više tretmana antibakterijskim deterdžentom."

Mnogi korisnici na internetskim forumima poput Reddita drže se pravila tjedne zamjene. "Ako je koristite svakodnevno, trebali biste je mijenjati tjedno. Barem. I držati je čistom i suhom kada se ne koristi", tvrdi jedan korisnik. Drugi su pak toliko zabrinuti zbog bakterija da su u potpunosti izbacili spužve iz upotrebe. "Ne koristim ih. Previše se bojim da će postati leglo zaraze", komentirao je jedan od njih.

Šokantni rezultati eksperimenta

Kako bi došla do konkretnih odgovora, dr. Freestone je s kolegama provela eksperiment u kojem su koristili spužve u različitim vremenskim razdobljima, od jednog dana do pet mjeseci. Spužve su povremeno dezinficirali, a na kraju testiranja analizirali su mikrobe na njima.

Rezultati su bili zapanjujući. Istraživači su pronašli "značajan broj bakterija" u spužvi nakon samo četrnaest sati korištenja, čak i nakon pranja antibakterijskim deterdžentom i vrućom vodom. Spužva stara tri dana bila je "jako kolonizirana" bakterijama, dok su one korištene dva i pet mjeseci pokazivale jasne znakove "kolonizacije gljivicama".

Dr. Freestone upozorava da se u spužvi može pronaći bilo koja vrsta klice s kojom je došla u kontakt. To uključuje opasne bakterije poput listerije, salmonele, pa čak i neke sojeve otporne na antibiotike.

Postoji li bolja alternativa?

Mnogi protivnici spužvi na internetu predlažu korištenje četki za pranje posuđa kao higijenskiju alternativu. "Prestao sam koristiti spužve i prešao na četke jer sam shvatio koliko postanu odvratne. Mijenjam četku svaka dva mjeseca", podijelio je jedan korisnik svoje iskustvo, piše Daily Mail.

Prema dr. Freestone, to je mudar potez, iako naglašava da i četke s vremenom mogu pokupiti opasne klice te ih je potrebno redovito čistiti i mijenjati. "Četke bi mogle biti higijenskije od spužvi", oprezno je zaključila.

Što je salmonela?

Salmonela je vrsta bakterijske infekcije koja se često opisuje kao "trovanje hranom". Bakterije salmonele žive u crijevima domaćih životinja i šire se njihovim izmetom. Većina ljudi zarazi se konzumiranjem hrane ili vode koja je kontaminirana fekalijama, najčešće sirovim mesom, peradi, morskim plodovima i jajima, jer proces kuhanja ubija bakterije.

Simptomi zaraze uključuju mučninu, proljev, povraćanje, grčeve u trbuhu, visoku temperaturu od 38 stupnjeva Celzijevih ili više te opći osjećaj slabosti, umora i bolova. Većina ljudi razvije simptome unutar osam do sedamdeset dva sata nakon izlaganja i oporavi se za nekoliko dana do tjedan dana. U slučaju da simptomi traju dulje od nekoliko dana ili primijetite krv u stolici, obavezno se javite liječniku.

Na temelju rezultata istraživanja, savjet dr. Freestone je jasan: koristite svježu spužvu svaki dan. "Spužve nisu skupe i stoga je moj savjet da ih svakodnevno bacate", poručila je. Vaše zdravlje je ipak na prvom mjestu.

