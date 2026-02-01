Kardiokirurg upozorio na plastične daske za rezanje: 'Mogu ozbiljno naštetiti zdravlju'

Plastične daske za rezanje prisutne su u gotovo svakom kućanstvu kao praktičan i pristupačan kuhinjski pribor. Međutim, stručnjaci iz područja medicine sve glasnije upozoravaju na njihovu potencijalnu štetnost za zdravlje. Kardiokirurg dr. Jeremy London nedavno je iskoristio svoj TikTok račun kako bi upozorio na brojne zdravstvene rizike povezane s njihovom upotrebom, od problema s plodnošću pa sve do negativnih učinaka na zdravlje srca.

Koliko mikroplastike unosimo u organizam?

U videozapisu, dr. London, specijalist kardiokirurgije, iznio je zabrinjavajuće podatke. Prema njegovim riječima, redovitom upotrebom plastičnih daski za rezanje tijekom godine dana u organizam je moguće unijeti gotovo 50 grama mikroplastike.

"To je ista količina plastike kao u deset kreditnih kartica", pojasnio je dr. London. "Podaci sve više upućuju na to da mikroplastika može utjecati na plodnost, funkciju endokrinog sustava, a možda čak i na kardiovaskularno zdravlje."

Kao sigurniju i zdraviju alternativu, liječnik preporučuje korištenje drvenih daski za rezanje. Istaknuo je da su one "izvrstan" izbor jer ne ispuštaju mikročestice plastike koje završavaju u hrani, a time i u našem tijelu.

Na koje još opasnosti liječnik upozorava?

Dr. London je u istom videu proširio svoje upozorenje i na druge svakodnevne navike i proizvode koji mogu imati dugoročne posljedice na zdravlje.

Prerađeno meso i skriveni rizici

Osim plastičnih daski, kao jednako štetne istaknuo je prerađene mesne proizvode. "Govorimo o proizvodima poput hrenovki i pakiranih narezaka. Puni su nitrata i nitrita", naglasio je. Objasnio je kako je konzumacija takvih namirnica povezana s povećanim rizikom od raka debelog crijeva i dijabetesa tipa dva, dodajući kako rizik raste s količinom konzumirane hrane.

Utjecaj alkohola i usamljenosti

Također je napomenuo da česta konzumacija kanabisa i alkohola može biti izrazito štetna za dugoročno zdravlje, ističući kako zapravo ne postoji "sigurna" količina alkohola, piše Mirror.

Na kraju, kardiokirurg je otkrio još jedan faktor koji može narušiti zdravlje, a koji nije povezan s prehranom. Riječ je o izolaciji, koja negativno utječe na fizičko, ali i mentalno stanje. "Mi smo društvena bića, a podaci su jasno pokazali da kronična usamljenost može biti opasna poput pušenja cigareta ili čak pretilosti. Zato nazovite prijatelja, ostanite povezani. To je iznimno važno", poručio je.

Ova upozorenja služe kao podsjetnik da male svakodnevne odluke, od odabira kuhinjskog pribora do održavanja društvenih kontakata, imaju značajan utjecaj na naše cjelokupno zdravlje i dugoročnu dobrobit.

