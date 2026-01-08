Izlaganje prirodnom svjetlu igra ključnu ulogu: 26 razloga zašto je važno izaći vani

Mnogo poruka javnog zdravstva usmjereno je na opasnosti pretjeranog izlaganja sunčevim zrakama. No iako je istina da moramo paziti na zdravstvene rizike i uvijek biti oprezni na suncu, moguće je i da ne dobivamo dovoljno dnevnog svjetla.

To je osobito izraženo tijekom zimskih mjeseci, kada provodimo više vremena u zatvorenom prostoru jer se smanjuje broj sati dnevnog svjetla. Iako prejako sunčevo svjetlo doista može biti vrlo štetno (i trebali bismo poduzimati mjere opreza), naše tijelo može osjećati opterećenje i zbog premalo svjetla. Zapravo, postoji niz zdravstvenih ishoda povezanih s izloženošću svjetlu, piše Healtline.

Prolistajte galeriju i otkrijte koji su zdravstvenih ishodi izlaganja prirodnom, a koji plavom svjetlu.