NUŽNO JE /

Izlaganje prirodnom svjetlu igra ključnu ulogu: 26 razloga zašto je važno izaći vani
Foto: Pexels
Izlaganje prirodnom svjetlu igra ključnu ulogu u našem zdravlju i dobrobiti. Ono pomaže regulirati hormone, ciklus spavanja, raspoloženje i čak tjelesne funkcije poput metabolizma i imunološkog sustava. U nastavku pogledajte kako svjetlo utječe na različite aspekte tijela i uma te zašto je važno provoditi vrijeme na dnevnoj svjetlosti.
Mnogo poruka javnog zdravstva usmjereno je na opasnosti pretjeranog izlaganja sunčevim zrakama. No iako je istina da moramo paziti na zdravstvene rizike i uvijek biti oprezni na suncu, moguće je i da ne dobivamo dovoljno dnevnog svjetla.

To je osobito izraženo tijekom zimskih mjeseci, kada provodimo više vremena u zatvorenom prostoru jer se smanjuje broj sati dnevnog svjetla. Iako prejako sunčevo svjetlo doista može biti vrlo štetno (i trebali bismo poduzimati mjere opreza), naše tijelo može osjećati opterećenje i zbog premalo svjetla. Zapravo, postoji niz zdravstvenih ishoda povezanih s izloženošću svjetlu, piše Healtline.

Prolistajte galeriju i otkrijte koji su zdravstvenih ishodi izlaganja prirodnom, a koji plavom svjetlu.

