Dermatologinja o izraslinama na licu ili vratu: 'Nemojte ih skidati samostalno'

Iako su česte, viseće kožne izrasline mnogima su nepoznanica, a na internetu se mogu pronaći netočne i zbunjujuće informacije. Kako bismo razjasnili nedoumice, Nika Franceschi, dr. med., specijalist dermatologije i venerologije KBC-a Sestre milosrdnice, objasnila je što su viseći fibromi, jesu li opasni i po čemu se razlikuju od bradavica i madeža.

Premda ne utječu na zdravlje, mnogim osobama mogu predstavljati estetsku smetnju, osobito kada se nalaze na licu ili vratu. Stoga dermatolozi naglašavaju važnost stručne dijagnoze i pravilnog uklanjanja kako bi se izbjegle pogreške i komplikacije.

Foto: Shutterstock

Što su viseći fibromi i koji su uzroci?

Nika Franceschi, dr. med. objašnjava razliku visećih fibroma od drugih kožnih promjena poput madeža ili bradavica: "Meki ili viseći fibromi (poznati i kao kožni privjesci, fibroepitelni polipi ili akrohordoni) su dobroćudne izrasline vezivnog tkiva na peteljci. Najčešće su boje kože ili smeđe boje, a veličina im može varirati od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara. Za razliku od visećih fibroma, virusne bradavice su obično tvrđe na dodir i imaju hrapavu, bradavičastu površinu te često imaju crne točkice na površini, dok madeži često imaju širu bazu i tvrđi su na dodir. Međutim, nekad ih je teško razlikovati bez pregleda dermatologa i dermatoskopije."

"Točan uzrok nastanka nije potpuno razjašnjen, ali se smatra da nastaju zbog kombinacije genetske predispozicije, trenja kože, dobi, hormonalnih promjena i metaboličkih poremećaja", dodaje.

Dermatologinja ističe da se pojavljuju u oko 50-60 posto populacije, podjednako u oba spola, češće u osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, osoba koji boluju od inzulinske rezistencije i dijabetesa te trudnica, a pojavnost se povećava s dobi.

"Najčešće se pojavljuju na mjestima povećanog trenja kože o kožu ili kože o odjeću, stoga su najčešće na vratu, u pazusima, preponama, ispod dojki, na trbuhu i kapcima", napominje dermatologinja.

Foto: Shutterstock

Koliko su opasni viseći fibromi i kako se uklanjaju?

Premda se neki ljudi mogu zabrinuti kada primijete promjene na vratu kao i veći broj visećih fibroma, dermatologinja naglašava da nisu opasni te otkriva kada je potrebno posjetiti dermatologa.

"Viseći fibromi su dobroćudne promjene, nisu opasni i ne postoji rizik od pretvaranja u zloćudne tumore. Dermatologa je potrebno posjetiti ako se fibrom brzo mijenja, ako je neuobičajene boje, ako krvari ili boli, ako se često iritira, ako se naglo pojavi veći broj ili ako postoji i najmanja sumnja da se ipak ne radi o fibromu nego drugoj vrsti promjene", navodi dr. med. Franceschi.

Također postoje učinkovite i sigurne metode uklanjanja. "Meki se fibromi mogu uklanjati iz estetskih razloga ili zbog učestale traumatizacije, elektrokoagulacijom i radiofrekvencijom (pomoću struje), krioterapijom (tekućim dušikom), laserom ili ekscizijom. Uglavnom se uklanjanju tijekom jeseni i zime, kada je znojenje najmanje. Ovi načini uklanjanja su sigurni, nisu pretjerano bolni, ali, ako je potrebno, može se aplicirati lokalna anestezija u obliku kreme ili injekcije", objašnjava dermatologinja.

Postoje i situacije kada fibromi sami otpadnu, a dr. med. Franceschi naglašava što treba izbjegavati: "Fibrom može spontano otpasti, osobito uslijed trenja i torzije. Samostalno uklanjanje koncem ili raznim kućnim metodama i preparatima se ne preporučuje jer može doći do infekcije, pretjeranog krvarenja, zaostajanja tamnih ili svijetlih mrlja i ožiljaka. Osim toga, uvijek je potrebno najprije potvrditi dijagnozu mekog fibroma."

Foto: Shutterstock

Načini sprječavanja pojave visećih fibroma

Nakon uklanjanja visećih fibroma ono što mnoge zanima je vjerojatnost ponovnog pojavljivanja te načini sprječavanja njihovog nastanka.

"Fibromi se uglavnom ne vraćaju ako su uklonjeni u cijelosti, ali mogu nastati novi na istim ili drugim dijelovima tijela. Ne postoji pouzdana metoda koja bi spriječila njihov nastanak, ali u određenim slučajevima, smanjenjem tjelesne težine ili liječenjem dijabetesa se može pokušati smanjiti sklonost stvaranju novih promjena", pojašnjava Nika Franceschi, dr. med.

