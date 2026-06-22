[KVIZ] Kakvo je tvoje znanje i možeš li imati sve točne odgovore na pitanjima o kišnim šumama?

Kišne šume su najbogatiji i najkompleksniji ekosustavi na Zemlji. Iako pokrivaju tek mali dio našeg planeta, u njima živi više od polovice svih biljnih i životinjskih vrsta. Poznate kao "pluća planeta", one igraju ključnu ulogu u regulaciji globalne klime i predstavljaju neiscrpan izvor čuda, od skrivenih plemena do ljekovitih biljaka koje mogu promijeniti svijet.