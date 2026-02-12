Znate li pravilno složiti suđe u perilicu? Stručnjaci otkrivaju najčešće greške

Način slaganja posuđa u perilicu ključan je za njezinu učinkovitost i krajnji rezultat pranja. Dok neki posuđe slažu prema preciznom obrascu, drugi ga jednostavno ubacuju bez posebnog reda. Zbog različitih pristupa, perilice posuđa često su predmet rasprava u kućanstvima oko najboljeg načina za postizanje blistavo čistog suđa.

Neučinkovito pranje, koje rezultira ostacima hrane na posuđu, čest je izvor frustracija. S druge strane, prekomjerna priprema posuđa, poput temeljitog ispiranja prije stavljanja u perilicu, može biti nepotreban utrošak vremena i resursa, piše Daily Mail.

Foto: Freepik

Pravilna metoda slaganja posuđa u perilicu

Kako bi se razjasnile najčešće dileme, Andrew Laughlin, stručnjak za perilice posuđa, i serviser Steve Neale, nude stručne savjete o ispravnom načinu slaganja i korištenja perilice posuđa.

Ne treba ispirati posuđe

Uobičajena je zabluda da je potrebno isprati ostatke hrane s tanjura prije stavljanja u perilicu, no stručnjaci se slažu da za tim nema potrebe. Moderne perilice dizajnirane su tako da se mogu nositi s ostacima hrane i imaju faze pretpranja ugrađene u ciklus. Prethodno ispiranje rijetko poboljšava rezultat, a budući da perilice koriste znatno manje vode od ručnog pranja, puno je učinkovitije pustiti stroj da obavi posao.

Ipak, važno je ostrugati veće komade hrane s tanjura. Strani predmeti poput zrna kukuruza, koštica maslina, ljuski jaja ili pilećih kostiju mogu proći kroz sustav i začepiti odvod, što može dovesti do skupih popravaka.

Foto: Freepik

Ostavite razmak između tanjura

Ključno je izbjegavati pretrpavanje donjih košara. Između svakog komada posuđa treba postojati razmak od barem pet milimetara kako bi mlazovi vode mogli pravilno cirkulirati i kako bi deterdžent stigao do svake površine. Posebnu pažnju treba obratiti na zdjele slične veličine koje se mogu "zalijepiti" jedna za drugu i stvoriti zračni džep, što sprječava temeljito pranje. Ako rub svakog pojedinog tanjura ili zdjele nije vidljiv, vjerojatno su složeni preblizu.

Pravilno rasporedite pribor za jelo

Stručnjaci se slažu da su ladice za pribor bolje od košarica jer drže svaki komad odvojenim, što olakšava uklanjanje tvrdokornih mrlja. Ipak, tradicionalne košarice su praktične jer se mogu izvaditi i brzo isprazniti. Njihov glavni nedostatak je što se žlice i vilice lako "gnijezde" jedna u drugoj zbog svog oblika.

Da bi se to spriječilo, preporučuje se naizmjenično okretanje pribora, s jednom ručkom gore, a drugom dolje, kako se ne bi slijepili. Kada je riječ o noževima, oni se najbolje čiste ako su oštrice okrenute prema gore, ali iz sigurnosnih razloga, oštre noževe uvijek treba okrenuti prema dolje.

Prilagodite visinu košara

Velike tanjure koji ne stanu u perilicu nije potrebno prati ručno. Umjesto toga, rješenje je u prilagodbi visine košare. Mnogi korisnici nisu svjesni da gornja košara u perilici ima dvije razine visine. Tvornički je postavljena na nižu, ali se lako može podići na višu razinu kako bi se stvorilo više prostora u donjem dijelu. Neki modeli perilica također imaju sklopive ili uklonjive dijelove u košarama, što omogućuje dodatnu prilagodbu prostora za veće posuđe i poboljšava cirkulaciju vode te učinkovitost pranja.

Čaše gore, a lonci i tave dolje

Za raspored posuđa vrijedi jednostavno pravilo. Čaše, šalice, manje zdjelice i plastične posude stavljaju se na gornju policu, dok lonci, tave i veći tanjuri pripadaju donjoj. Iako uglavnom nema razlike u snazi pranja između gornje i donje razine, grupiranje sličnog posuđa pomaže u organizaciji i sprječava oštećenja. Ne preporučuje se pranje skupih i osjetljivih vinskih čaša u perilici jer mogu popucati od vibracija, a komadići stakla mogu začepiti pumpu.

Foto: Freepik

Pet čestih grešaka pri korištenju perilice

Osim pravilnog slaganja, postoje i druge česte greške koje smanjuju učinkovitost pranja i mogu skratiti životni vijek perilice.

Prepunjavanje perilice

Previše natrpana perilica neće učinkovito oprati posuđe. Problem nije samo u broju komada posuđa, već u osiguravanju slobodnog kretanja ključnih dijelova perilice. Nakon punjenja perilice, preporučuje se rukom lagano zavrtjeti obje prskalice (rotirajuće plastične "ruke") kako bi se osiguralo da se mogu slobodno okretati i da ih ne blokira neki visoki tanjur ili lonac.

Korištenje pogrešnog programa pranja

Nije preporučljivo uvijek birati isti program bez razmatranja zaprljanosti posuđa. Za većinu uobičajenih pranja, automatski program je najbolji izbor jer senzori prilagođavaju ciklus prema stupnju zaprljanosti. Ako je posuđe jako masno, primjerice nakon pečenja, preporučuje se korištenje intenzivnog programa.

Za lagano zaprljano posuđe od doručka dovoljan je brzi program. Eko postavke, iako ekonomične, često traju duže i koriste manje vode, što ponekad rezultira lošijim pranjem.

Vjerovanje u učinkovitost isključivo skupih tableta

Nije potrebno ulagati u skupe tablete koje obećavaju izvanredne rezultate. Prema riječima stručnjaka, najpovoljnije tablete često su sasvim dovoljne. Od veće su važnosti druge dvije komponente: sol i sredstvo za ispiranje. Sol omekšava vodu i sprječava nakupljanje kamenca, dok sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju i daje posuđu sjaj. One su ključne, osobito u područjima s tvrdom vodom.

Pranje predmeta kojima nije mjesto u perilici

Određene predmete nikada se ne bi smjelo prati u perilici posuđa. To uključuje fini porculan i kristal koji mogu popucati, posuđe od lijevanog željeza, tave s neprijanjajućim premazom kojem se uništava zaštitni sloj, drvene kuhače i daske koje pucaju na visokim temperaturama te oštre kuhinjske noževe koji postaju tupi i mogu oštetiti gumene dijelove perilice. Također, preporučljivo je ručno prati ribeže jer ih perilica ne može temeljito očistiti iznutra.

Zanemarivanje redovitog čišćenja

Iako održavanje perilice posuđa često nije prioritet, zanemarivanje može biti štetno za uređaj. Potrebno je jednom mjesečno nadopuniti sol, svaka dva tjedna sredstvo za ispiranje, a filter čistiti barem jednom u dva mjeseca. Nakon svakog pražnjenja, preporučuje se provjeriti dno perilice i ukloniti sve ostatke hrane koji bi mogli začepiti odvod.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra