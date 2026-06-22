Nakon 25 godina opet zajedno: Obožavatelji 'Plavuše s Harvarda' odmah uočili tko nedostaje

Četvrt stoljeća nakon premijere kultne komedije "Plavuša s Harvarda", originalna glumačka postava ponovno se okupila u New Yorku kako bi proslavila 25. godišnjicu filma koji je obilježio jednu generaciju. Na događaju nazvanom "Elle World" pojavile su se Reese Witherspoon (50), Jennifer Coolidge (64), Selma Blair (53), Ali Larter (50), Matthew Davis (48) i Victor Garber (77).

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Foto: Johns PKI/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Najviše komentara izazvala je Selma Blair, koja je na crveni tepih stigla sa sinom Arthurom (14). Glumica je plijenila poglede u elegantnoj kreaciji, a obožavatelji su posebno isticali koliko dobro izgleda te s koliko se snage i optimizma nosi s multiplom sklerozom.

Foto: Barbara Hine/imago stock&people/Profimedia

Reese Witherspoon zablistala je u Pradinoj haljini, dok su fanovi primijetili i jedan značajan izostanak - Luke Wilson, koji je u filmu utjelovio Emmetta Richmonda, nije se pojavio na okupljanju.

Foto: Johns PKI/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Okupljanje je poslužilo i kao najava nove serije "Elle", koja će gledateljima otkriti kakva je Elle Woods bila prije nego što je osvojila Harvard. Reese Witherspoon tom je prilikom simbolično predala "ružičastu baklju" mladoj glumici Lexi Minetree, koja preuzima ulogu mlađe Elle.