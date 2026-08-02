Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Muškarac ispalio hice ispred vikendice

U subotu oko 15 sati došlo je do pucnjave u zagrebačkoj Dubravi, točnije u Ulici Prevende.

Kako javlja policija, muškarac je ispalio nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru ispred vikendice.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a osoba koja se dovodi u vezu s navedenim je uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon toga, trebalo bi biti poznato više informacija o svim okolnostima ovog incidenta.