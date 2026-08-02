Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Muškarac ispalio hice ispred vikendice

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Prvi 'derbi kola': Nakon europskih razočarenja sastaju se Varaždin i Hajduk
Nakon kriminalističkog ispitivanja trebalo bi biti jasnije što je bio motiv pucnjave
U subotu oko 15 sati došlo je do pucnjave u zagrebačkoj Dubravi, točnije u Ulici Prevende.
Kako javlja policija, muškarac je ispalio nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru ispred vikendice.
U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a osoba koja se dovodi u vezu s navedenim je uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Nakon toga, trebalo bi biti poznato više informacija o svim okolnostima ovog incidenta.