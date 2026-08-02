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Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Muškarac ispalio hice ispred vikendice

Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Muškarac ispalio hice ispred vikendice
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Foto: Ilustracija: Marko Seper/PIXSELL

Nakon kriminalističkog ispitivanja trebalo bi biti jasnije što je bio motiv pucnjave

2.8.2026.
14:42
danas.hr
Ilustracija: Marko Seper/PIXSELL
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U subotu oko 15 sati došlo je do pucnjave u zagrebačkoj Dubravi, točnije u Ulici Prevende.

Kako javlja policija, muškarac je ispalio nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru ispred vikendice.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a osoba koja se dovodi u vezu s navedenim je uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon toga, trebalo bi biti poznato više informacija o svim okolnostima ovog incidenta.

ZagrebDubravaPucnjava
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