RK Zagreb našao zamjenu za Klaricu: U glavni grad stiže Srbin iz mađarskog velikana

Rukometni klub Zagreb već slaže kadar za novu sezonu, a prema informacijama Balkan Handball, u glavni grad bi uskoro trebao stići Jovica Nikolić, povremeni srpski reprezentativac i igrač mađarskog velikana Pick Szeged. Njegov dolazak planiran je kao zamjena za Luku Lovru Klaricu, koji na ljeto napušta Zagreb i seli u redove Industria Kielce.

Nikolić, 24-godišnji desni vanjski i ljevoruki šuter, iza sebe ima zanimljiv i dinamičan put. Punu afirmaciju stekao je u dresu RK Vojvodina, gdje je kao jedan od najmlađih prvotimaca u klupskoj povijesti brzo privukao pažnju skauta.

Okušao se i u njemačkoj Bundesligi nastupajući za HSG Wetzlar, no ozljeda ga je u tom razdoblju usporila i spriječila da ostavi dublji trag. Nakon kratke epizode u Kuvajtu, vratio se u Europu i potpisao za Szeged, gdje je dodatno brusio formu na najvišoj razini.

Zagreb iza sebe ima jednu od zahtjevnijih sezona u posljednjem desetljeću. Iako su uvjerljivo vodeći u domaćoj Premijer ligi i glavni favorit za naslov, u Ligi prvaka stvari stoje znatno teže. U skupini B hrvatski prvak drži začelje s tek dva osvojena boda, a težak poraz protiv FC Barcelona Handbol (46:26) dodatno je ogolio probleme na europskoj sceni.

Iako je Nikolić bio na radaru još nekoliko ambicioznih klubova iz regije, čini se da je odluka pala na dolazak u redove hrvatskog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Munoz najavio jake snage s Rujevice: 'Rijeka mora u vrh europskog nogometa'