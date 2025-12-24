Šokantni detalji Epsteinovih dosjea o princu Andrewu: 'Djevojke su bile potpuno slomljene'

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je u utorak najmanje 11.000 dodatnih Epsteinovih datoteka koje, čini se, uključuju poruke koje uključuju Andrewa Mountbatten-Windsora.

Među objavljenim dokumentima je i e-mail poslan Ghislaine Maxwell u kojem se govori o tome kako su "djevojke" bile "potpuno slomljene" u ljetnom kampu kraljevske obitelji u Balmoralu. Datiran je 16. kolovoza 2001., a poslao ga je osoba poznata kao "Nevidljivi čovjek", koja je poruku potpisala kao "A" - i vjeruje se da je to Andrew, piše SkyNews.

U prepisci, "Nevidljivi čovjek" pita Maxwella: "Kako je u Los Angelesu? Jesi li mi našao neke nove neprikladne prijatelje?" Andrew Mountbatten-Windsor je prethodno negirao sve optužbe protiv sebe.

'Nevidljivi čovjek'

Čini se da još jedna e-pošta prikazuje Maxwella kako dogovara "razgledavanje na dvije noge" za "Nevidljivog čovjeka" tijekom putovanja u Peru. U e-poruci piše: "Upravo sam dao Andrewu tvoj broj telefona. Zanima ga vidjeti linije Nazce. Zna jahati, ali to mu nije omiljeni sport, tj. jahanje konja."

"Malo razgledavanja, malo dvonogog razgledavanja (čitaj inteligentnog, prilično zabavnog i iz dobrih obitelji) i bit će jako sretan. Znam da se mogu osloniti na tebe da ćeš mu pružiti prekrasno vrijeme i upoznati ću ga samo s prijateljima kojima možeš vjerovati", rekao je Maxwell.

Trump na Epsteinovom privatnom zrakoplovu

Najnovija hrpa datoteka također uključuje e-poruku od 7. siječnja 2020., u kojoj se spominje predsjednik Donald Trump. U e-poruci ga se optužuje da je putovao Epsteinovim privatnim zrakoplovom "mnogo više puta nego što je prije prijavljeno".

Dodaje se da je predsjednik Trump "naveden kao putnik na najmanje osam letova između 1993. i 1996., uključujući najmanje četiri leta na kojima je bio prisutan i Maxwell".

Predsjednik Trump je porekao bilo kakvu "nepravdu" u vezi sa svojim odnosom s Epsteinom, a boravak na bilo kojem od Epsteinovih letova ne ukazuje na bilo kakvu nepravdu.

'Zlostavljanje neke djevojke'

Jedan od dokumenata u priopćenju prikazuje izvješće podneseno FBI-u koje je zabilježeno 27. listopada 2020. Uključuje neprovjerenu tvrdnju vozača limuzine da je čuo američkog predsjednika kako raspravlja o "zlostavljanju neke djevojke" 1995. godine.

Vozač također spominje da je Trump rekao "Jeffrey" dok je razgovarao telefonom tijekom putovanja do zračne luke Dallas Fort Worth u Teksasu.

Američko ministarstvo pravosuđa izjavilo je da neki od dokumenata u najnovijim objavljenim Epsteinovim dosjeima "sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su dostavljene FBI-u neposredno prije izbora 2020. godine".

Ljubav prema mladim djevojkama

Među dokumentima je i razglednica za koju se tvrdi da ju je poslao Jeffrey Epstein, ali je to opovrgnulo ministarstvo pravosuđa. U njemu pošiljatelj poručuje primatelju: "Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, zrelim djevojkama."

Nije jasno na koga se odnosi "naš predsjednik", a nije jasan ni kontekst razglednice. Američko ministarstvo pravosuđa isprva je reklo da "provjerava valjanost" razglednice, ali je kasnije na X-u reklo da je "FBI potvrdio" da je razglednica "LAŽNA".

Naveli su razloge, uključujući tvrdnju da se rukopis ne čini istim kao Epsteinov i drugu da je pismo poslano poštom tri dana nakon njegove smrti.

