Vruće igračke i znakovita knjiga: Pogledajte s čime su se sve Epstein i Maxwell zabavljali

Američko Ministarstvo pravosuđa danas je objavilo najveći skup dokumenata do sada vezanih uz pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Više od 11.000 datoteka uključuje sudske zapise, e-poštu, isječke iz novina, fotografije, audiozapise i stotine videozapisa. Ministarstvo pravosuđa priopćilo je na društvenoj mreži X da neki od dokumenata sadrže lažne i nevjerodostojne tvrdnje o predsjedniku Donaldu Trumpu.

Na jednoj fotografiji može se vidjeti Ghislaine Maxwell kako masira stopala bosonog Epsteina u privatnom zrakoplovu. Nije jasno kada je slika snimljena niti kamo je par putovao. U datotekama su prethodno objavljene slične fotografije koje prikazuju sličnu interakciju.

U objavljenim e-mailovima, kako se čini, Ghislaine Maxwell traži instruktoricu koja "mora biti mlađa i privlačna žena" za Jeffreyja Epsteina. U razmjeni e-mailova iz studenog 2001., Maxwell razgovara s nekim i kaže: "JE traži instruktoricu vježbanja. On voli, pa znate što voli", kaže Maxwell.

Maxwell je 2022. osuđena na 20 godina zatvora zbog zločina, uključujući zavjeru za navođenje maloljetnika na putovanja radi sudjelovanja u ilegalnim seksualnim radnjama i trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Koliko puta je Trump putovao zrakoplovom?

U jednom e-mailu Donald Trump se optužuje da je putovao "Epsteinovim privatnim zrakoplovom mnogo više puta nego što je prije objavljeno". Navodi se da je Trump "naveden kao putnik na najmanje osam letova između 1993. i 1996., uključujući najmanje četiri leta na kojima je bio prisutna i Maxwell".

Pošiljatelj i primatelj su redigirani; međutim, na dnu e-pošte stoji pomoćnik američkog državnog odvjetnika Južnog okruga New Yorka. Ime je također redigirano. U e-mailu se također navodi da je Trump putovao "s, između ostalih i u raznim vremenima, Marlom Maples, svojom kćeri Tiffany i sinom Ericom".

"Na jednom letu 1993., on i Epstein su jedina dva navedena putnika; na drugom, jedina tri putnika su Epstein, Trump i tada 20-godišnji [ime redigirano]", dodaje se.

Na dva druga leta, dvije putnice bile su žene koje bi mogle biti potencijalni svjedoci u slučaju Maxwell.