GORDON RAMSAY /

Slavnog kuhara smatrala potpuno arogantnim, a sad slave gotovo tri desetljeća braka
Foto: Focuspics/pacific Coast News/profimedia
Prije nego što je postao kulinarska ikona, Ramsay je imao potpuno drugačiji san: želio je biti profesionalni nogometaš. S 15 godina igrao je za klub Rangers iz Glasgowa, no teška ozljeda koljena prerano je okončala njegovu obećavajuću sportsku karijeru i usmjerila ga prema kuhinji.
1 /22
Gordon Ramsay (59) je svjetski poznati britanski kuhar, televizijska zvijezda i vlasnik više Michelinovih restorana. Rođen 1966. u Škotskoj, stekao je reputaciju zbog svog oštrog stila u kuhinji, ali i vrhunskih kulinarskih vještina. Osim što vodi uspješnu karijeru u restoranskoj industriji, Ramsay je poznat po brojnim televizijskim emisijama poput Hell’s Kitchen, MasterChef i Kitchen Nightmares, koje su mu donijele globalnu slavu i status jednog od najutjecajnijih kuhara današnjice.

S ljubavlju prema svojoj supruzi Tani Ramsay (51), s kojom je u braku gotovo tri desetljeća, Gordon često ističe koliko mu je podrška partnerice važna. Ramsay naglašava da bez njezine ljubavi i strpljenja ne bi mogao balansirati zahtjeve svoje karijere i privatnog života, a njihova međusobna predanost često je primjer stabilnog i toplog obiteljskog odnosa u svijetu poznatih osoba.

Velika obitelj

Njegova djeca, 26-godišnja Megan, 25-godišnji blizanci Holly i Jack, kćer Tilly rođena 2001., sin Oscar rođen 2019. te najmlađi sin Jesse James, koji je na svijet stigao 2023. godine - također su velika inspiracija u njegovom životu. Gordon često govori o tome koliko mu znači provoditi vrijeme s njima, bilo da se radi o zajedničkim kuhinjskim eksperimentima ili običnim trenucima svakodnevnog života. 

22.12.2025.
22:08
Hot.hr
Focuspics/pacific Coast News/profimedia
Gordon RamsayGodišnjica Braka
