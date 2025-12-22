Slavnog kuhara smatrala potpuno arogantnim, a sad slave gotovo tri desetljeća braka

Gordon Ramsay (59) je svjetski poznati britanski kuhar, televizijska zvijezda i vlasnik više Michelinovih restorana. Rođen 1966. u Škotskoj, stekao je reputaciju zbog svog oštrog stila u kuhinji, ali i vrhunskih kulinarskih vještina. Osim što vodi uspješnu karijeru u restoranskoj industriji, Ramsay je poznat po brojnim televizijskim emisijama poput Hell’s Kitchen, MasterChef i Kitchen Nightmares, koje su mu donijele globalnu slavu i status jednog od najutjecajnijih kuhara današnjice.

S ljubavlju prema svojoj supruzi Tani Ramsay (51), s kojom je u braku gotovo tri desetljeća, Gordon često ističe koliko mu je podrška partnerice važna. Ramsay naglašava da bez njezine ljubavi i strpljenja ne bi mogao balansirati zahtjeve svoje karijere i privatnog života, a njihova međusobna predanost često je primjer stabilnog i toplog obiteljskog odnosa u svijetu poznatih osoba.

Velika obitelj

Njegova djeca, 26-godišnja Megan, 25-godišnji blizanci Holly i Jack, kćer Tilly rođena 2001., sin Oscar rođen 2019. te najmlađi sin Jesse James, koji je na svijet stigao 2023. godine - također su velika inspiracija u njegovom životu. Gordon često govori o tome koliko mu znači provoditi vrijeme s njima, bilo da se radi o zajedničkim kuhinjskim eksperimentima ili običnim trenucima svakodnevnog života.