Dubrovčani se osvježili u moru, a misteriozna brineta ukrala pažnju kameri

Lijep i poprilično topao dan u Dubrovniku mnogi su iskoristili za šetnju gradom i provođenje vremena na otvorenom. Dok su jedni prošetali svoje kapute starom gradskom jezgrom i Stradunom, oni najhrabriji su posegnuli za kupaćim kostimima i okupali se u moru usred prosinca.

U Dubrovniku je danas u 15 sati izmjereno 16,7 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura mora kretala nešto iznad 17 stupnjeva.

Drugi su pak uživali u ljepotama grada u kratkim rukavima. Osim Dubrovčana, sunce je na ulice izmamilo i lokalne četveronožne stanovnike Grada. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.