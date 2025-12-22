FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA VEZE ŠTO JE ZIMA /

Dubrovčani se osvježili u moru, a misteriozna brineta ukrala pažnju kameri

Dubrovčani se osvježili u moru, a misteriozna brineta ukrala pažnju kameri
Foto: Grgo Jelavic/pixsell
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lijep i poprilično topao dan u Dubrovniku mnogi su iskoristili za šetnju gradom i provođenje vremena na otvorenom. Dok su jedni prošetali svoje kapute starom gradskom jezgrom i Stradunom, oni najhrabriji su posegnuli za kupaćim kostimima i okupali se u moru usred prosinca.

U Dubrovniku je danas u 15 sati izmjereno 16,7 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura mora kretala nešto iznad 17 stupnjeva. 

Drugi su pak uživali u ljepotama grada u kratkim rukavima. Osim Dubrovčana, sunce je na ulice izmamilo i lokalne četveronožne stanovnike Grada. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.

22.12.2025.
16:34
Dunja Stanković
Grgo Jelavic/pixsell
GalerijaDubrovnikMoreKupanjeProsinac
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMA VEZE ŠTO JE ZIMA /
Dubrovčani se osvježili u moru, a misteriozna brineta ukrala pažnju kameri