Krvavi prizori u ruskoj prijestolnici: Ovo je mjesto gdje je autobomba ubila ruskog generala

Visoki ruski vojni dužnosnik poginuo je u ponedjeljak u eksploziji automobila u Moskvi, potvrdio je ruski Istražni odbor. U napadu je stradao general-potpukovnik Fanil Sarvarov, jedan od ključnih ljudi Glavnog stožera ruske vojske. Iako je nakon eksplozije teško ozlijeđen dočekao Hitnu pomoć, preminuo je po dolasku u bolnicu.

Prema prvim informacijama, improvizirana bomba bila je postavljena ispod automobila i aktivirana nekoliko sekundi nakon što se vozilo pokrenulo. Istražitelji ne isključuju mogućnost da iza napada stoje ukrajinske specijalne službe, no zasad nema službenih dokaza. U galeriji pogledajte fotografije mjesta eksplozije...