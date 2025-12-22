FREEMAIL
NEMILOSRDNA LIKVIDACIJA /

Krvavi prizori u ruskoj prijestolnici: Ovo je mjesto gdje je autobomba ubila ruskog generala

Krvavi prizori u ruskoj prijestolnici: Ovo je mjesto gdje je autobomba ubila ruskog generala
Foto: Profimedia/x
Visoki ruski vojni dužnosnik poginuo je u ponedjeljak u eksploziji automobila u Moskvi, potvrdio je ruski Istražni odbor. U napadu je stradao general-potpukovnik Fanil Sarvarov, jedan od ključnih ljudi Glavnog stožera ruske vojske. Iako je nakon eksplozije teško ozlijeđen dočekao Hitnu pomoć, preminuo je po dolasku u bolnicu.

Prema prvim informacijama, improvizirana bomba bila je postavljena ispod automobila i aktivirana nekoliko sekundi nakon što se vozilo pokrenulo. Istražitelji ne isključuju mogućnost da iza napada stoje ukrajinske specijalne službe, no zasad nema službenih dokaza. U galeriji pogledajte fotografije mjesta eksplozije...

22.12.2025.
9:49
danas.hr
Profimedia/x
AutobombaMoskvaEksplozijaGeneralRuska Vojska
Krvavi prizori u ruskoj prijestolnici: Ovo je mjesto gdje je autobomba ubila ruskog generala