Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!

Visoki ruski vojni dužnosnik poginuo je u ponedjeljak u eksploziji automobila u Moskvi, potvrdio je ruski Istražni odbor. Riječ je o general-potpukovniku Fanilu Sarvarovu, načelniku Uprave za operativnu obuku vojske pri Glavnom stožeru Oružanih snaga Ruske Federacije, piše Reuters.

❗️💣🇷🇺 - On the morning of December 22, 2025, Major General Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian General Staff, was killed in Moscow when an improvised explosive device (IED) detonated under his vehicle in the Yasenevo District.



Iako je general teško povrijeđen u eksploziji i živ dočekao dolazak Hitne pomoći, preminuo je od zadobivenih povreda po dolasku u bolnicu.

Pretpostavlja se da je improvizirana eksplozivna naprava koja je bila postavljena ispod automobila aktivirana nekoliko sekundi nakon kretanja vozila.

Prema navodima ruskog medija Agencija, automobil je eksplodirao u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je bio prijavljen, kao i oko 150 metara od objekta u kojem živi veći broj zaposlenih u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi

Ruski Istražni odbor priopćio je kako razmatra više mogućih verzija događaja. Među njima je i ona prema kojoj su eksplozivnu napravu postavile ukrajinske specijalne službe. Međutim, za sada nisu izneseni dodatni dokazi koji bi potvrdili tu tvrdnju.

Ovaj incident dodatno pojačava napetosti između Rusije i Ukrajine. Sigurnosne mjere u Moskvi su pojačane, dok vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile odgovorne za napad.

