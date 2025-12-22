Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!
Jedna od verzija koje se istražuju je ta da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe.
Visoki ruski vojni dužnosnik poginuo je u ponedjeljak u eksploziji automobila u Moskvi, potvrdio je ruski Istražni odbor. Riječ je o general-potpukovniku Fanilu Sarvarovu, načelniku Uprave za operativnu obuku vojske pri Glavnom stožeru Oružanih snaga Ruske Federacije, piše Reuters.
Iako je general teško povrijeđen u eksploziji i živ dočekao dolazak Hitne pomoći, preminuo je od zadobivenih povreda po dolasku u bolnicu.
Pretpostavlja se da je improvizirana eksplozivna naprava koja je bila postavljena ispod automobila aktivirana nekoliko sekundi nakon kretanja vozila.
Prema navodima ruskog medija Agencija, automobil je eksplodirao u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je bio prijavljen, kao i oko 150 metara od objekta u kojem živi veći broj zaposlenih u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi
Ruski Istražni odbor priopćio je kako razmatra više mogućih verzija događaja. Među njima je i ona prema kojoj su eksplozivnu napravu postavile ukrajinske specijalne službe. Međutim, za sada nisu izneseni dodatni dokazi koji bi potvrdili tu tvrdnju.
Ovaj incident dodatno pojačava napetosti između Rusije i Ukrajine. Sigurnosne mjere u Moskvi su pojačane, dok vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile odgovorne za napad.
POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'