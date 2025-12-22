FREEMAIL
UBIJEN U EKSPLOZIJI /

Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!

Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!
Foto: Rtl

Jedna od verzija koje se istražuju je ta da su bombu postavile ukrajinske specijalne službe.

22.12.2025.
8:31
danas.hr
Rtl
Visoki ruski vojni dužnosnik poginuo je u ponedjeljak u eksploziji automobila u Moskvi, potvrdio je ruski Istražni odbor. Riječ je o general-potpukovniku Fanilu Sarvarovu, načelniku Uprave za operativnu obuku vojske pri Glavnom stožeru Oružanih snaga Ruske Federacije, piše Reuters.

Iako je general teško povrijeđen u eksploziji i živ dočekao dolazak Hitne pomoći, preminuo je od zadobivenih povreda po dolasku u bolnicu. 

Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!
Foto: Handout/afp/profimedia

Pretpostavlja se da je improvizirana eksplozivna naprava koja je bila postavljena ispod automobila aktivirana nekoliko sekundi nakon kretanja vozila.

Bomba usred Moskve: Ruski general raznesen u automobilu!
Foto: Handout/afp/profimedia

Prema navodima ruskog medija Agencija, automobil je eksplodirao u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je bio prijavljen, kao i oko 150 metara od objekta u kojem živi veći broj zaposlenih u ruskoj vojnoj obavještajnoj službi

Ruski Istražni odbor priopćio je kako razmatra više mogućih verzija događaja. Među njima je i ona prema kojoj su eksplozivnu napravu postavile ukrajinske specijalne službe. Međutim, za sada nisu izneseni dodatni dokazi koji bi potvrdili tu tvrdnju.

Ovaj incident dodatno pojačava napetosti između Rusije i Ukrajine. Sigurnosne mjere u Moskvi su pojačane, dok vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile odgovorne za napad.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

