Rusija i Ukrajina na rubu dogovora: 'Pregovori su bili produktivni'. Što još stoji na putu?

Pregovori američkih, europskih i ukrajinskih dužnosnika tijekom zadnja tri dana na Floridi o okončanju rata u Ukrajini bili su produktivni i fokusirani na usklađivanje stajališta, rekao je u nedjelju posebni američki izaslanik Steve Witkoff.

Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Ukrajinu i Rusiju da postignu dogovor o okončanju gotovo četverogodišnjeg sukoba što je moguće prije, ali Rusija želi zadržati ukrajinski teritorij koji je zauzela, a Kijev to ne želi dopustiti.

Nakon što su se u subotu sastali s posebnim izaslanikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, Kirilom Dmitrijevom, Witkoff i Trumpov savjetnik Jared Kushner sastali su se u nedjelju s dužnosnicima iz Ukrajine i Europe te zatim odvojeno s ukrajinskim izaslanstvom koje predvodi Rustem Umerov.

Witkoff je u objavi na društvenim mrežama ocijenio nedjeljne razgovore "produktivnima i konstruktivnima" te fokusiranima na "zajednički strateški pristup Ukrajine, SAD-a i Europe". Nije spomenuo svoje razgovore s Rusima.

Sastanci u Miamiju zadnji su u nizu razgovora SAD-a, Rusije i Ukrajine o američkom planu za okončanje rata u 20 točaka.

Witkoff je rekao da su SAD i Ukrajina na sastanku bili usredotočeni na četiri ključne točke: daljnji razvoj plana od 20 točaka, multilateralni okvir za sigurnosna jamstva, američki okvir sigurnosnih jamstava za Ukrajinu te daljnji razvoj gospodarstva i prosperiteta kako bi se obnovila Ukrajina.

Pregovarači su se posebno posvetili "vremenskim rokovima" i "redoslijedu idućih koraka", rekao je Witkoff.

Američki, ukrajinski i europski dužnosnici ranije su ovog tjedna rekli da je postignut napredak u vezi sa sigurnosnim jamstvima za Kijev u sklopu pregovora o okončanju rata, no i dalje ostaje nejasno hoće li ti uvjeti biti prihvatljivi Moskvi.

"Mir ne smije biti samo obustava neprijateljstava nego i dostojanstven temelj za stabilnu budućnost", kazao je Witkoff.

Putin, prema američkim obavještajnim informacijama, nije odustao od svojih ambicija da osvoji ukrajinski teritorij, reklo je šestero ljudi upoznatih s tim informacijama prije pregovora u Miamiju.

Odgovarajući na izvješće Reutersa u petak, direktorica američke obavještajne zajednice Tulsi Gabbard objavila je na platformi X kako su procjene američkih obavještajnih službi pokazale da Rusija "trenutačno nema sposobnost osvojiti i okupirati cijelu Ukrajinu, a kamoli Europu".

Senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline i bliski Trumpov saveznik, rekao je u nedjelju u emisiji "Meet The Press" na kanalu NBC kako je još uvijek nejasno hoće li Putin prihvatiti trenutačni dogovor.

Ako ga ne prihvati, rekao je Graham, Trumpova bi administracija trebala usvojiti pristup sličan njezinim nedavnim akcijama s naftnim tankerima u blizini Venezuele i "zaplijeniti brodove koji prevoze sankcioniranu rusku naftu".

Rusko odbijanje trenutačnog prijedloga također bi trebalo dovesti do proglašavanja "Rusije državnim sponzorom terorizma zbog otmice 20.000 ukrajinske djece", poručio je Graham.

POGLEDAJTE VIDEO: Razrađuju se detalji plana za mir u Ukrajini