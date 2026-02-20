FREEMAIL
VATERPOLO /

Održan ždrijeb kvalifikacija za Svjetski kup: Evo s kim igra Hrvatska

Foto: Filip Stevanovic/AFP/Profimedia

Svjetski kup jedino je natjecanje koje hrvatska vaterpolska reprezentacija nikada nije osvojila

20.2.2026.
21:31
Hina
Filip Stevanovic/AFP/Profimedia
Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija na kvalifikacijskom turniru Svjetskog kupa Divizije 1 koji će se odigrati u grčkom Aleksandropoliju od 6. do 12. travnja igrat će u skupini B s Italijom, Španjolskom i SAD-om, odlučeno je ždrijebom u petak.

Hrvatska će igrati redom protiv SAD-a (6. travnja), Španjolske (7. travnja) i Italije (8. travnja). Potom slijedi dan odmora, a zatim nove tri utakmice - Grčka (10. travnja), ponovo SAD (11. travnja) i Mađarska (12. travnja). Prema pravilima World Aquaticsa za Svjetski kup, svaka će reprezentacija nakon odigrane tri utakmice u skupini, sučeliti snage u još tri susreta, od kojih će jedan biti ponovo protiv jedne od momčadi s kojom su se već susrele u skupini. Najboljih pet momčadi plasirat će se na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu od 22. do 26. srpnja ove godine.

U skupini A su Srbija, Nizozemska, Mađarska i Grčka.

Ždrijebom su određene i utakmice Divizije 2 u ženskom vaterpolu, koje će svoj kvalifikacijski turnir odigrati na Malti od 21. do 26. travnja. Ondje će biti čak 16 reprezentacija. Naša ženska vrsta će prve tri utakmice igrati protiv Slovačke, Južne Afrike i Malte.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia pred Jadranski derbi spominjao poznatu utakmicu od prije 12 godina

