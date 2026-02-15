FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Hrvatski sport u suzama! Preminuo je Goran Sukno

Hrvatski sport u suzama! Preminuo je Goran Sukno
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Bio je simbol vaterpolskog kluba Jug!

15.2.2026.
16:51
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatski sport ostao je bez jednog od svojih velikana. U 67. godini, u Dubrovniku je preminuo Goran Sukno, legendarni vaterpolist i simbol VK Jug. Nakon duge i teške bolesti zatvorio je životno poglavlje obilježeno vrhunskim rezultatima, ali i snažnim utjecajem koji je ostavio kao igrač, kapetan i kasnije sportski direktor.

Rođen 6. travnja 1959. u Cavtatu, prve je zaveslaje napravio u tamošnjem klubu, a već kao tinejdžer pokazivao je izniman talent i natjecateljski duh. Iz VK Cavtata 1976. godine prelazi u Jug, gdje započinje desetljeće tijekom kojeg će se afirmirati kao jedan od ključnih ljudi dubrovačke momčadi.

Početkom osamdesetih godina Jug je doživio zlatno razdoblje. Između 1980. i 1985. klub je s njim u bazenu osvojio pet naslova državnog prvaka, niz domaćih kupova te vrijedne europske trofeje, potvrdivši status jedne od najmoćnijih momčadi tog vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'

Vk Jug
