Hrvatski sport u suzama! Preminuo je Goran Sukno

Hrvatski sport ostao je bez jednog od svojih velikana. U 67. godini, u Dubrovniku je preminuo Goran Sukno, legendarni vaterpolist i simbol VK Jug. Nakon duge i teške bolesti zatvorio je životno poglavlje obilježeno vrhunskim rezultatima, ali i snažnim utjecajem koji je ostavio kao igrač, kapetan i kasnije sportski direktor.

Rođen 6. travnja 1959. u Cavtatu, prve je zaveslaje napravio u tamošnjem klubu, a već kao tinejdžer pokazivao je izniman talent i natjecateljski duh. Iz VK Cavtata 1976. godine prelazi u Jug, gdje započinje desetljeće tijekom kojeg će se afirmirati kao jedan od ključnih ljudi dubrovačke momčadi.

Početkom osamdesetih godina Jug je doživio zlatno razdoblje. Između 1980. i 1985. klub je s njim u bazenu osvojio pet naslova državnog prvaka, niz domaćih kupova te vrijedne europske trofeje, potvrdivši status jedne od najmoćnijih momčadi tog vremena.

POGLEDAJTE VIDEO: Barakude bruse formu: 'Mislim da na kraju zadovoljni možemo otići kući'