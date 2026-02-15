Bivši Aleksandre Prijović otkrio detalje bolnog prekida: 'Bio sam nevjeran'

Srpski pjevač Ljuba Perućica (36) prvi je put javno govorio o nekadašnjoj vezi sa srpskom pjevačicom Aleksandra Prijović (30), potvrdivši dugogodišnja nagađanja o razlozima njihova prekida.

Prisjećanje na emotivan rastanak

Perućica je otkrio kako su on i Prijović bili u vezi dvije godine te da je prekid uslijedio nakon razdoblja zahlađenja odnosa. Kako je ispričao u razgovoru za Hype TV, odluku o odlasku iz zajedničkog stana donio je nakon dugog promišljanja i razgovora s obitelji. Prema njegovim riječima, rastanak je bio emotivan i težak, a bivša partnerica molila ga je da ne odlazi. 'Kada sam odlazio, bilo je potresno. Nije mi ni malo bilo lako. Proveli smo dosta vremena zajedno, svašta prošli... Molila me je da ne idem, nakon mog odlaska smo ponovo pričali, pokušavao sam da je smirim. Nije više bilo ugodno, željeo sam se odvojiti. Ali, gledao sam da je ne povrijedim, prosto nikada nisam takav čovjek. U nekim trenutcima ne možeš da ideš protiv sebe. Rastali smo se, bilo je bolno, možda više po nju nego po mene...' rekao je.

Priznanje o nevjeri

Pjevač je potvrdio da je tijekom veze bio nevjeran, istaknuvši kako ne pokušava opravdati svoje postupke, ali da su oboje bili vrlo mladi. Naveo je da o tome tada nije otvoreno govorio kako ne bi dodatno povrijedio partnericu te da je prekid smatrao jedinom ispravnom odlukom. 'Istina je da sam je prevario, ali to je glupa tema. Ljudi to sve uzimaju zdravo za gotovo i ružno to gledaju. Ne opravdavam sebe, ali šta momci sa 24 godine rade. Mi smo bili par kao svaki drugi i ne znam zašto se pravila tolika buka oko toga. Bili smo baš mladi. Muško si, mlad, lud, sve mi je bilo na dohvat ruke... Zato sam i otišao jer sam shvatio da to neće ići. Nisam joj rekao da sam je prevario jer nisam htio još više da je povrijedim. Nisam lagao, to je bilo prešućeno, nikada me to nije pitala.' rekao je.

Pogled na prošlost bez zamjeranja

Perućica je naglasio da danas na prošlost gleda bez gorčine te da su oboje nastavili svoje živote i osnovali obitelji. Na pitanje o navodima da je i on bio prevaren odgovorio je kako o tome nema saznanja te da ne želi iznositi pretpostavke o drugima.

