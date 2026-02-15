Skijaše odnijela lavina: Najmanje dvojica su poginula

Najmanje dvojica skijaša poginula su u nedjelju u još jednoj lavini u talijanskim Alpama, priopćile su gorske spasilačke službe. Spasioci su u dolini Aoste iz snijega izvukli tijelo jednog muškarca. Drugi je umro ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prevezen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u tijeku. Talijanski su mediji izvijestili da se lavina odronila oko 11 sati iznad sela Courmayeur, gdje je skupina skijala izvan staze. Po nekim je izvještajima u snijegu ostalo zatrpano i do šest skijaša.

Po podacima gorske spasilačke službe vjeruje se da su žrtve državljani Francuske. Još se jedna lavina dogodila u nedjelju u regiji Trentino u sjevernoj Italiji.

Spasilačka služba je objavila da su drugi skijaši sami uspjeli izvući skijaša koji je ostao zatrpan pod snijegom. Ove se sezone u Alpama dogodilo nekoliko lavina koje su odnijele više ljudskih života.

