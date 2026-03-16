Veliki skandal u tenisu: Australac iz Jajca priznao doping, stigla žestoka kazna

Teniski svijet pogodila je nova kontroverza nakon što je bivši australski tenisač i trener Marinko Matošević kažnjen četverogodišnjom suspenzijom zbog kršenja antidopinških pravila.

Matošević, danas 40-godišnjak, tijekom igračke karijere bio je među najboljim australskim tenisačima, a 2013. godine dosegnuo je i svoj najbolji plasman na svjetskoj ljestvici – 39. mjesto. Profesionalnu karijeru završio je 2018., nakon čega se posvetio trenerskom poslu i radio s australskim tenisačima Chris O'Connell i Jordan Thompson.

Međutim, istraga koju je provela International Tennis Integrity Agency otkrila je niz ozbiljnih prekršaja. Prema odluci neovisnog tribunala, Matošević je između 2018. i 2020. počinio čak pet povreda antidopinških pravila.

Istražitelji su utvrdili da je koristio zabranjene metode dopinga, uključujući krvni doping dok je još bio aktivan igrač. Osim toga, tereti ga se da je pomagao drugim tenisačima u korištenju dopinga, savjetovao ih kako izbjeći pozitivne testove te koristio i posjedovao zabranjenu supstancu clenbuterol.

U javnoj izjavi objavljenoj ranije ove godine Matošević je priznao dio optužbi. Otkrio je da je pred kraj svoje karijere u Meksiku prošao transfuziju krvi, što je kasnije opisao kao jednu od najvećih pogrešaka u životu.

Istaknuo je kako je odmah nakon toga osjetio duboko razočaranje samim sobom te je ubrzo odlučio završiti karijeru. Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta nekoliko godina nije imao nikakav kontakt s teniskim svijetom.

U svojoj poruci sportašima naglasio je kako želi upozoriti druge na opasnosti takvih odluka, ističući da život nakon sportske karijere traje mnogo dulje od nekoliko godina na vrhunskoj razini.

Unatoč priznanju, Matošević je oštro kritizirao način na koji je provedena istraga. U javnim istupima prozvao je antidopinški sustav u tenisu, tvrdeći da je proces bio nepravedan te da bi cijeli sustav trebalo temeljito promijeniti.

Prema njegovim riječima, dio optužbi temelji se na privatnim porukama koje su istražitelji analizirali tijekom postupka.

S druge strane, tribunal je odbacio njegove optužbe, zaključivši kako je International Tennis Integrity Agency postupala u skladu s pravilima i ovlastima koje ima u okviru Teniskog antidopinškog programa.

Presudom je Matošević suspendiran na četiri godine, što predstavlja težak udarac za njegovu trenersku karijeru i još jednu tamnu epizodu u borbi sporta protiv dopinga.

