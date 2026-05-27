Plavi Mjesec ovim znakovima ruši život kao cunami: Istine izlaze na vidjelo, emocije divljaju

Krajem svibnja nebo nam priprema rijedak i moćan kozmički događaj - Plavi Mjesec. Ovaj drugi puni Mjesec u istom mjesecu pojavit će se 31. svibnja u pustolovnom znaku Strijelca, donoseći val intenzivne energije transformacije.

Iako će njegov utjecaj osjetiti svi, astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka biti u samom epicentru promjena, suočeni s prilikama za korjenite zaokrete i nove početke.

Što je Plavi Mjesec i zašto je svibanj poseban?

Pojam "Plavi Mjesec" označava drugi puni Mjesec unutar istog kalendarskog mjeseca, fenomen koji u astrologiji simbolizira kulminaciju i priliku za izvanredne uvide.

Svibanj je stoga energetski iznimno nabijen jer, uz Plavi Mjesec 31. svibnja, donosi i pun Mjesec u Škorpionu 1. svibnja. Lunacija u Strijelcu, znaku kojim vlada ekspanzivni Jupiter, snažno naglašava teme istine, slobode i životne svrhe.

Potiče nas da preispitamo svoja uvjerenja i oslobodimo se ograničenja koja si sami postavljamo. Zanimljivo je da će ovaj Plavi Mjesec biti i "mikromjesec", na jednoj od najudaljenijih točaka od Zemlje.

Smatra se da namjere postavljene pod ovom svjetlošću imaju posebnu, dugotrajnu snagu.

Znakovi na koje će Plavi Mjesec najjače utjecati

Energija ovog Plavog Mjeseca bit će posebno transformativna za četiri znaka čiji se životi nalaze na ključnim prekretnicama. Pogledajmo detaljnije kakve ih kozmičke lekcije i prilike očekuju.

Strijelac: Vrijeme za osobni reset i novi identitet

Za strijelce, Plavi Mjesec u vlastitom znaku predstavlja kozmički reset. Događa se u njihovoj prvoj kući identiteta, tjerajući ih da se zapitaju tko su i kamo idu. Stari obrasci i uvjerenja koja ih sputavaju sada će biti osvijetljeni, potičući snažan poriv za promjenom i izlaskom iz zone komfora.

Ovo je rijetka prilika za otpuštanje stare verzije sebe i hrabar korak prema autentičnijoj budućnosti. Energija njihova znaka nagradit će tu odvažnost i potaknuti ostvarenje najsmjelijih ciljeva.

Blizanci: Preokreti u odnosima i jasnoća u komunikaciji

Blizanci će energiju Plavog Mjeseca osjetiti u svojoj sedmoj kući partnerstva, stavljajući u fokus odnose. Mogući su iznenadni razgovori ili otkrića koja će im promijeniti pogled na blisku osobu ili situaciju.

Na površinu će isplivati važne informacije koje donose istinu i jasnoću, što može biti izazovno, ali i ljekovito. Ovo je prilika za rješavanje dugotrajnih nesuglasica i postavljanje zdravijih granica, čime se otvara put prema iskrenijim i stabilnijim vezama u budućnosti.

Djevica: Reorganizacija svakodnevice i oslobađanje tereta

Djevice bi tijekom ovog Plavog Mjeseca mogle osjetiti unutarnji umor i preopterećenost. Lunacija stavlja fokus na njihovu svakodnevicu, radne navike i zdravlje, potičući snažnu potrebu za reorganizacijom.

Vrijeme je da se oslobode svega što im crpi energiju, od neproduktivnih navika do obaveza koje su prerasle u teret.

Strijelčeva potraga za slobodom potaknut će ih da postave zdravije granice i stvore više prostora za odmor i brigu o sebi, što će rezultirati osjećajem lakoće i svrhe.

Ribe: Intenzivne emocije i snažna duhovna buđenja

Intuitivne ribe energiju Plavog Mjeseca osjetit će na dubokoj, emocionalnoj razini. Za njih je ovo period intenzivnog unutarnjeg čišćenja i suočavanja s potisnutim osjećajima. Intuicija će im biti iznimno izoštrena, a snovi bi mogli donijeti važne poruke.

Strijelčeva potraga za istinom potaknut će ribe da pronađu viši smisao u svojim iskustvima, što otvara vrata duhovnom buđenju. Povezivanje s unutarnjim glasom i otpuštanje starih rana bit će ključni za njihovu transformaciju i emocionalno iscjeljenje.

Kako iskoristiti moćnu energiju Plavog Mjeseca?

Bez obzira na horoskopski znak, energija Plavog Mjeseca u Strijelcu nudi jedinstvenu priliku za rast. Ovo je vrijeme da se iskreno zapitate o vlastitoj životnoj filozofiji i uvjerenjima koja vas vode naprijed.

Prema detaljnom astrološkom vodiču, ovo je idealan trenutak za oslobađanje ograničavajućih uvjerenja o tome što je za vas moguće. Uzmite si vremena za mirnu introspekciju. Zapišite sve ono što vas sputava i čega se želite osloboditi. Nakon što ste napravili prostor, postavite novu, hrabru i ekspanzivnu namjeru za budućnost.

Neka to bude cilj koji vas istinski nadahnjuje i koji se čini gotovo prevelikim za ostvariti. Energija Strijelca favorizira optimizam i nagrađuje odvažnost.