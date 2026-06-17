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Čudo od djeteta: Dragulj PSG-a zabio 'svojima' i ušao u povijesti

Čudo od djeteta: Dragulj PSG-a zabio 'svojima' i ušao u povijesti
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Foto: Alexandre Martins/imago sportfotodienst/Profimedia

Prije njega rekord je držao bivši igrač Gorice Moussa Wagué, koji je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine postigao pogodak kada je imao 19 godina i 263 dana

17.6.2026.
0:04
Sportski.net
Alexandre Martins/imago sportfotodienst/Profimedia
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Francuska je u prvoj utakmici skupine I slavila protiv Senegala 3-1. Mbappe je u toj utakmici zabio dva pogotka, Barcola jedan, a utješni pogodak za Senegalce postigao je Ibrahim Mbaye.

Ovaj osamnaestogodišnji krilni napadač ovim se pogotkom upisao u povijest Svjetskog prvenstva tako što je sa samo 18 godina i 142 dana postao najmlađi Afrikanac koji je zabio na Mundijalu u povijesti.

Prije njega rekord je držao bivši igrač Gorice Moussa Wagué, koji je na Svjetskom prvenstvu 2018. godine postigao pogodak protiv Japana kada je imao 19 godina i 263 dana.

Zanimljivo je kako je Mbaye za Senegal debitirao krajem prošle godine, a prije toga je igrao za mlađe selekcije upravo Les Bluesa, odnosno za reprezentaciju protiv koje je zabio pogodak za povijest.

Inače, osim što je pogotkom postao najmlađi afrički strijelac na Svjetskim prvenstvima, također je postao i četvrti najmlađi strijelac uopće.

Senegalska Nogometna ReprezentacijaFrancuska Nogometna Reprezentacija
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