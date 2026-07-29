Varvodić najavio prve konkretne promjene pa poručio: 'Vrlo lako ćemo opravdati povjerenje'

Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dr. Josip Varvodić, u prvom je medijskom istupu na novoj dužnosti najavio promjene u radu krovne nacionalne sportske organizacije, koje za cilj imaju transparentnost u raspodjeli novca i upravljanja hrvatskim sportom, od čega bi najveću korist trebali imati sportaši i sportska zajednica.

Četvrti, i s navršenom 41 godinom ujedno i najmlađi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora ovako je pojasnio svoju pobjedu u borbi s dr. Draganom Primorcem.

"Mislim da ljudi žele samo transparentan način upravljanja, žele novu energiju, nekoga tko je relativno nova figura, za koga vjeruju da može napraviti potrebne promjene. Vjerujem da ćemo vrlo lako to povjerenje opravdati", rekao je Varvodić mirnim tonom.

Tako je djelovao i kad je pred skupštinarima HOO-a dobio priliku u 15 minuta predočiti svoj program, a iskoristio je manje od minute samo da bi zahvalio svima s kojima se susreo tijekom kampanje.

"Svi članovi skupštine su prošli jako teška dva mjeseca. Nisam vidio potrebu da ih dalje zamaram svojim izjavama. Svi su oni do sada već shvatili što sam htio. Obišao sam veliku većinu zajednica i saveza, posvetio sam se tome u ova dva mjeseca, ako ih do sada nisam uspio uvjeriti, ne bih to uspio ni danas."

Nije ga posebno pogodilo ni kad nije usvojen prijedlog za drugačiji sastav Verifikacijske komisije, koja je imala zadatak provjeriti imaju li svi predstvnici u Skupštini sudjelovati u glasačkom procesu.

"Osjetio sam da su Ured HOO-a i gospođa Čorak napavili transparentnu sjednicu, vodili se je na lijep, pristojan, sportski način. Osjetili smo potrebu da se ne ide dalje u preglasavanja i prepustili smo da ju privedu kraju dostojanstveno, kako i jesu. Svima im mogu zahvaliti, a nije ni njima bilo lako s obzirom na sve što se događalo posljednjih mjeseci."

Neminovno je da će u sljedećem razdoblju doći do promjena među zaposlenicima Hrvatskog olimpijskog odbora. Varvodić je i u kampanji spomenuo da mu je stvarni protukandidat aktualni glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Na pitanje o njegovoj sudbini nije izravno odgovorio, ali se može naslutiti što će se dogoditi.

"Sve sam rekao u svojoj kampanji i kao predsjednik moram opravdati povjerenje ljudi koji su glasali za mene."

Promjene statuta

Najavio je i prve konkretne korake i promjene u mandatu koji je dobio.

"Dat ćemo ciljane uloge Vijeću, ciljane uloge Uredu, sastat ćemo se sa Savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparente kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što. To su prvi koraci koji su ključni, uz sve druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena. Morao inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svijeta medija, da vas više ne gnjavim sa svojom pojavom. To bi za mene bio najveći uspjeh."

Najavio je i promjene Statuta.

"Statut treba doraditi u puno točaka. Bitne su mi promjene rada Vijeća. Ono sada nije funkcionalno. Želim da potpredsjednici budu predstavnici određenih grupa sportova i da onda oni zastupaju i rade s njima. Želim u Vijeću i ljude koji su za financije i kontrolu rada Ureda, uvjetno rečeno. Taj dio je bitan kako bi Vijeće bilo što učinkovitije. Naravno da ćemo Statut promijeniti na što pozitivniji način."

Takozvani mali i neolimpijski sportovi će biti među onima koji bi odmah trebali osjetiti učinke promjena u HOO-u.

"Promjene su, kao što se vidi iz sastava Vijeća HOO, da smo u njega uključili i neolimpijske sportove, a planiram ih uključiiti i u predsjedništvo. To su sportovi koji moraju dobiti jače pravo glasa i moraju imati veću zastupljenost. To su ljudi koji rade svoj posao kao i olimpijski, kao i lokalne zajednice, trude se, puno njih i volonterski. Moramo im pomoći, moramo im dati na važnosti. Kako se budućnost razvija, sigurno će neki od tih neolimpijskih sportova postati olimpijski."

Varvodić je na dužnost predsjednika HOO-a izabran kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza. Tu dužnost obnaša od 2022., a prije manje od dva tjedna je dobio novi četverogodišnji mandat. No, možda će morati napustiti tu dužnost.

"To je na Komisiji za sukob interesa da odluči moram li odstupiti. Ja sam srcem uvijek uz plivanje, to je i obiteljska stvar, a i moja. Plivački savez je moj savez, i da nisam tamo, ja sam tamo."

Ograničavanje mandata

Njegov suparnik u utrci za predsjednika HOO-a se javno izjasnio za ograničavanje predsjedničkog mandata na osam godina.

"Ograničavanje mandata nije loša stvar. U MOO-u je 12 godina, i nama u Svjetskoj federaciji vodenih sportova je isto 12 godina, u Europskoj isto tri mandata. Razmislit ću s članovima Vijeća što je najbolje napraviti. Definitivno nisam za varijantu da ja tu sjedim do smrti, vjerojatno mi se ne bi ni dalo."

Najavljene su i nove istražne radnje u HOO-u.

"Imam apsolutno povjerenje u državne institucije, želim da odrade svoj posao najbolje što mogu."

Uvjeren je da će i suradnja s Ministarstvom turizma i sporta biti uzorna na svim zajedničkim projektima, a jedan od njih je i transparentnost trošenja proračunkog novca.

"Surađivat ćemo s ministarstvom, s Vladom, želimo svu podršku svih državnih tijela da postave stvari na one temelje za koje sam se zalagao tijekom cijele kampanje. Nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro, a vjerujem da će s ovim izborom Vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor i da ćemo super surađivati", poručio je dr. Josip Varvodić.