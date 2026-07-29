FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PORTRET /

Tko je Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora?

Tko je Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora?
×
Foto: Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Varvodić je na izborima za predsednika HOO-a pobijedio Dragana Primorca

29.7.2026.
15:59
Hina
Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg dr. Josip Varvodić, na tu dužnost dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza na čijem se čelu nalazi od 2022.

Varvodić je 18. srpnja dobio drugi mandat za vođenje HPS-a u razdoblju od 2026. do 2030., a dobio je jednoglasnu podršku svih predstavnika klubova nazočnih na izbornoj sjednici.

Osim što je vodeći čovjek nacionalne krovne plivačke organizacije, Josip Varvodić je od veljače 2022. na dužnosti prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove (LEN - European Aquatics), a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antoniom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije, iako su u tom trenutku nacionalne plivačke organizacije Hrvatske i Portugala bile pod suspenzijom nametnutom od tadašnjeg vodstva LEN-a.

Prije dolaska na upravljačke pozicije u nacionalnoj plivačkoj organizaciji i u europskoj krovnoj organizaciji za vodene sportove, Varvodić je bio dugogodišnji član Zdravstvenih komisija pri LEN-u i Međunarodnoj federaciji za vodene sportove (FINA, odnosno World Aquatics).

Svojim djelovanjem u plivačkom sportu ugledao se na pokojnog oca Ivana Varvodića, nekadašnjeg uglednog člana europske i svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. obnašao dužnost direktora hrvatske plivačke reprezentacije, u najuspješnijem razdoblju za hrvatsko plivanje, u kojem su plivači i plivačice osvajali odličja na najvećim svjetskim natjecanjima, od europskih i svjetskih prvenstava do olimpijskih igara.

Dr. Josip Varvodić je od 2013. stalno zaposlen kao kardikirurg u KB "Dubrava".

Hrvatski Olimpijski OdborPredsjednikJosip Varvodić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike