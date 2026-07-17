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Varvodić i službeno ušao u bitku za HOO: Predsjednik plivačkog saveza predao potpise

Varvodić i službeno ušao u bitku za HOO: Predsjednik plivačkog saveza predao potpise
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Foto: Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Izbori za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se 29. srpnja, a potpis prije izbora ne mora nužno značiti i glas na dan izbora

17.7.2026.
14:51
Sportski.net
Abdullah Firas/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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U petak je u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Josip Varvodić predao potpise za svoju kandidaturu i tako službeno postao treći kandidat na izborima za predsjednika nakon Dragana Primorca i Miroslava Buljana.

Varvodić je kroz posljednjih nekoliko tjedana isticao brojne problematike kandidature Dragana Primorca, a dobio je i potporu brojnih velikih saveza, uključujući sve loptačke saveze, o čemu smo pisali.

"Drago mi je da smo danas i službeno predali potpise za kandidaturu. Zahvaljujem Izbornom povjerenstvu Hrvatskog olimpijskog odbora na korektno provedenoj proceduri i profesionalnom pristupu.

Pred nama je završni dio ovog procesa i s velikim optimizmom čekam 29. srpnja i izbore za predsjednika HOO-a. Vjerujem u podršku koju sam dobio, vjerujem u program koji predstavljamo i vjerujem da ćemo nakon izbora otvoriti novo razdoblje Hrvatskog olimpijskog odbora”, izjavio je Varvodić prilikom predaje potpisa Izbornom povjerenstvu HOO-a.

Izbori za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se 29. srpnja, a potpis prije izbora ne mora nužno značiti i glas na dan izbora.

HooHrvatski Olimpijski Odbor
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