Bitka za HOO: 'Dovoljno smo pametni i uspješni da sami o sebi odlučujemo'

Sport u Hrvatskoj uskoro kreće u novo razdoblje. Nakon povratka sa Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izbornik Zlatko Dalić dao je ostavku, čime je obilježen kraj devetogodišnjeg mandata. No, ne dolazi do velike promjene samo u nogometu, već se mijenjaju i strukture u "krovu" hrvatskog sporta.

Promjene dolaze

Nakon gotovo četvrt stoljeća s pozicije predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) odlazi bivši predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zlatko Mateša. Mandat koji su obilježili brojni uspjesi u raznim sportovima okončan je zbog velike afere u kojoj je sada već bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek optužen da je pronevjerio više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. To je potaknulo istragu PNUSKOK-a, a naknadno su u aferu uključeni i drugi sportski savezi pod okriljem HOO-a.

I dok će Zlatka Dalića zamijeniti Slaven Bilić, zamjenu za Matešu saznati ćemo 29. srpnja. U igri su dva kandidata: jedan je Dragan Primorac, bivši dvostruki kandidat za predsjednika države i doktor u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina, a drugi je Josip Varvodić, prvi potpredsjednik Europske federacije vodenih sportova i kirurg u KB Dubrava. Riječ je, dakle, o dva ozbiljna kandidata iz iste profesije, no s drukčijim pogledima na sport.

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Ima dosta toga dobroga, ali...

O tome smo razgovarali s Borisom Babićem, bivšim predsjednikom Županijskog suda u Zadru, koji je dao javnu podršku Varvodiću.

"On mi se dopao jer je zaljubljenik u sport kao i ja, a uz to usko je vezan uz sport te dijelimo iste stavove", rekao je Babić, koji nastavlja:

"Kada govorimo o sportu u Hrvatskoj, imamo zaista nevjerojatne uspjehe s obzirom na ulaganja i broj stanovnika koji imamo. Pretpostavljam da je Hrvatska pri dnu Europske unije kada govorimo o financiranju sporta i to samo daje dodatan značaj našim uspjesima. No, upravo je taj manjak ulaganja i najveći problem", ističe Babić pa nastavlja:

"Država mora pojačati ulaganje u sport. I tu ne mislim samo na infrastrukturne projekte poput bazena i stadiona, već i na ulaganja na pojedinačnoj razini koja bi dovela do povećanja organiziranosti i profesionalnosti. Imamo situaciju gdje izbornik najpopularnijeg sporta ima plaću od 125 tisuća eura mjesečno, što samo po sebi nije problem, ali svakako treba smanjiti razliku, to jest povećati pomoć onim manjima", kaže nam naš sugovornik.

Boris Babić je predsjednik NO-a Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (HSSRM). Riječ je o organizaciji koja, kako sam Babić kaže, broji 45 tisuća članova i 3 tisuće aktivnih natjecatelja koji se natječu kroz organizacije koje organizira taj savez. Tu su još i natjecatelji koji se natječu u sportskom ribolovu u slatkovodnim vodama, no oni pripadaju drugom savezu. Osim predsjednika NO-a, Babić je i izbornik selekcije za ribolovce starije od 55 godina

Tragom toga nastavili smo priču o ulaganju. Kao što i sam Babić kaže, nisu nužno problem sama sredstva koja država ulaže, već i način raspodjele te ulaganje truda.

"Sredstva koja daje Vlada, iako pri dnu EU, nisu malena i beznačajna, ali nedostaje kontrole. Taj segment je jako bitan jer bez njega sredstva završe tamo gdje ne bi trebala. Kontrola mora biti čvrsta i egzaktna, jednostavno rečeno treba postojati i tijelo koje motri HOO te provjerava kontrolira li HOO pravilno sportske saveze", govori predsjednik NO-a HSSRM-a i nastavlja:

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"Ne kažem da to treba biti ministar Glavina, koji se osim sporta brine i o turizmu koji je za Hrvatsku krucijalan, ali neko tijelo treba postojati i kontrolirati i HOO", kaže nam Babić, koji potom objašnjava zašto je pitanje Olimpijskog odbora toliko bitno za hrvatski sport.

"HOO je specijalizirana organizacija koja je krovna institucija za pitanje sporta u Hrvatskoj. Ona promovira sportski duh, a svi znamo da je 'u zdravom duhu i zdravo tijelo'. No, do sada je u radu HOO-a bilo dosta nelogičnosti. Primjerice, HOO je za nagradu nominirao našu žensku reprezentaciju koja je završila na trećem mjestu na Svjetskom prvenstvu, dok nije nominirao mušku ekipu koja je trostruki svjetski prvak. Takve nelogičnosti treba promijeniti. Takve su stvari u duhu sporta."

Politika i sport

Kako se naš razgovor bližio kraju, tako se fokus prebacio upravo na izbore. Mnogi strahuju kako će se u izborni proces za tako bitnu poziciju kao što je HOO uključiti i politika, no Babić smatra da za to nema razloga.

"Iskreno, prema dosadašnjim podatcima nisam vidio da se naša visoka politika miješa u izborni proces. Politika će se, sama po sebi, uvijek miješati indirektno u sport, ali to dolazi zbog financiranja i drugih faktora. Ono što sam primijetio i što mi smeta jest da se vanjski faktori poput Antidopinške komisije ili Europskog olimpijskog odbora miješaju ili spominju u procesu koji je nacionalno pitanje. Mi znamo što je najbolje za hrvatski sport, dovoljno smo pametna i sportski uspješna nacija i ne treba nam vanjski utjecaj", rekao je Babić prije nego što je zaključio:

"Osobno želim gledati samo ka budućnosti. Što je bilo - bilo je, sada dolaze nova vremena i pravo je vrijeme da se sustav promijeni. Želim gledati u budućnost i želim da sport u Hrvatskoj bude bolji nego što je danas. Vjerujemo da to možemo postići i da će svatko tko ima isto gledište kao i mi dati podršku Josipu Varvodiću", zaključio je Babić.