Primorac predao potpise za predsjednika HOO-a: 'Prema današnjim rezultatima, izbori su završeni'

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'ISTINA JE JEDNA' /

Dragan Primorac predao je 59 potpisa potpore sportskih saveza za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ustvrdio je da su time izbori za čelnog čovjeka krovne hrvatske sportske organizacije praktički završeni jer s tim potpisima, kako kaže, drži 105 glasova od mogućih 155.

Imao je i poruku za svog protukandidata Josipa Varvodića, inače predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednika Europske plivačke federacije.

Izjavu Dragana Primorca pogledajte u videu na vrhu.