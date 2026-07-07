FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ISTINA JE JEDNA' /

Primorac predao potpise za predsjednika HOO-a: 'Prema današnjim rezultatima, izbori su završeni'

Dragan Primorac predao je 59 potpisa potpore sportskih saveza za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ustvrdio je da su time izbori za čelnog čovjeka krovne hrvatske sportske organizacije praktički završeni jer s tim potpisima, kako kaže, drži 105 glasova od mogućih 155.

Imao je i poruku za svog protukandidata Josipa Varvodića, inače predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednika Europske plivačke federacije.

Izjavu Dragana Primorca pogledajte u videu na vrhu. 

VOYO logo
7.7.2026.
13:48
RTL Danas
Dragan PrimoracHrvatski Olimpijski OdborIzboriHoo
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa