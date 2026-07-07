U Špičkovini na vatrogasnom domu napravili elektranu: Prepolovit će račune?

Dobrovoljno vatrogasno društvo Špičkovina i 17 susjeda pokrenuli su prvu solarnu energetsku zajednicu u Hrvatskoj. Na krovu vatrogasnog doma postavljena je solarna elektrana iz koje članovi zajednice zajednički koriste proizvedenu električnu energiju, a očekuju da će im računi za struju biti i do 50 posto manji.

"I ovo su naši solari. To je solarna energetska zajednica DVD-a Špičkovina", ponosno pokazuju članovi društva.

Projekt nije nastao preko noći. Kako kažu, bilo je potrebno svladati brojne administrativne prepreke i ispuniti zakonske uvjete.

"Sigurno da nam nije bilo lako. Tu je bilo razne papirologije i zakona koje je trebalo ispoštovati, ali mogu vam reći da nam je veliko srce, vatrogasno srce", rekao nam je predsjednik DVD-a Špičkovina, Mladen Bartol.

Ovoga puta, dodaju, to vatrogasno srce dijeli i električnu energiju.

Najviše električne energije u vatrogasnom domu troši se tijekom brojnih aktivnosti koje se ondje svakodnevno održavaju.

"Naša vatrogasna druženja, puhački orkestar i probe. Svakodnevno se ovdje održavaju neka događanja", objašnjavaju.

Zahvaljujući solarnoj elektrani, već od ovog mjeseca računi za električnu energiju trebali bi biti znatno niži. Završena je prva faza projekta, a sada slijedi tromjesečno testno razdoblje.

"Mi svakako očekujemo smanjenje računa. Sad imamo testni dio od tri mjeseca pa ćemo vidjeti kolike će uštede biti, možda dođemo i do nule. Sve prihode usmjerit ćemo na vatrogasnu opremu", poručuje Bartol.

Korist od projekta imaju i ostali članovi energetske zajednice.

Alojz Blažinić iz Špičkovine kaže da njegova kuća ima oko 150 četvornih metara te da trenutno za struju plaća oko 70 eura mjesečno.

Očekuju upola manje račune za struju

"Očekujemo smanjenje barem 50 posto. Sa svakim centom si zadovoljan", kaže.

Projekt je podržao i Grad Zabok, koji je prije tri godine izdvojio 40 tisuća eura za prvu fazu izgradnje elektrane.

"Grad je prije tri godine sudjelovao s 40 tisuća eura za prvi dio elektrane koji je sada u testnoj fazi, a drugu polovicu će sami financirati", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek.

Plan je slične solarne elektrane postaviti i na druge vatrogasne domove te javne zgrade.

Cijeli projekt koordinirala je Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

"Imali smo sreću raditi s grupom članova DVD-a koji su bili spremni za izazove. Odradili smo vrhunski posao. Ovo je model koji bi trebalo nastaviti po Hrvatskoj. Pozivamo gradove i županije da ga ponove, a pokušat ćemo i s drugim DVD-ovima", rekao je ravnatelj REGEA-e Julije Domac.

Interesa za priključenje energetskoj zajednici ima, no u DVD-u Špičkovina postavili su jasan kriterij.

"Članovi naše zajednice su naši vatrogasci. Oni prvi izlaze na teren i uvijek su tu u elementarnim nepogodama. Dali smo im prednost da vide i osjete zeleni dio, a to će se odraziti i na njihovim računima", poručuju.

Vatrogasci iz Špičkovine tako su, osim što prvi pomažu kada je najpotrebnije, postali i prvi u Hrvatskoj koji su kroz energetsku zajednicu zajednički počeli proizvoditi i dijeliti električnu energiju.