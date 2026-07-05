Bježali od policije pa se zabili u skladište, vatrogasci: 'Vidjeli smo više osoba kako leže'

Nekoliko osoba ozlijeđeno je u nedjelju poslijepodne nakon što je automobil sletio s kolnika i zapalio se kod skladišta u Donjoj Zdenčini, pišu 24sata.

Na mjestu događaja zatekla su se dvojica dobrovoljnih vatrogasaca koja su se vraćala s vatrogasnog kupa te su odmah počela gasiti požar, dok policija zasad potvrđuje tek da je riječ o požaru vozila i da će više okolnosti biti poznato nakon očevida.

"Kolega i ja smo dva dobrovoljna vatrogasca i vraćali smo se s vatrogasnog kupa. Prilikom silaska s autoceste primijetili smo da nešto gori kod skladišta u Donjoj Zdenčini", ispričao je za 24sata jedan od čitatelja.

Dodao je kako su odmah nazvali 112 i zatražili dolazak većeg broja vatrogasaca jer su isprva mislili da gori skladište.

Navodno bježali od policije

"Kada smo se približili, vidjeli smo nekoliko osoba kako leže. Kroz razgovor smo čuli da su bježali od policije te da su se zabili u skladište, nakon čega se automobil zapalio", rekao je čitatelj za 24sata.

Istaknuo je kako su odmah razvukli cijevi s hidranta i počeli gasiti požar.

"Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, a potom su stigle kolege iz lokalnog DVD-a koje su nastavile osiguravati mjesto događaja", rekao je.

Iz zagrebačke policije za 24sata nisu mogli potvrditi navode o mogućoj policijskoj potjeri. Potvrdili su tek da su u nedjelju poslijepodne zaprimili dojavu o požaru.

Riječ je o požaru vozila koje je sletjelo s kolnika. Ozlijeđeno je nekoliko osoba koje su prevezene u bolnicu", rekli su iz policije te dodali da će više detalja biti poznato nakon očevida.